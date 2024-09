El conocido músico y compositor A.B. Quintanilla, también conocido por ser hermano de Selena Quintanilla, tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Bolivia.

En horas de la noche del martes, después del show que dio en la ciudad de Santa Cruz, el artista comenzó a experimentar síntomas que lo alarmaron a él mismo y a sus seguidores en las redes sociales, donde iba contando lo que sentía.

Te puede interesar: Ni Luis Miguel está a salvo de la violencia del Cártel de Sinaloa: concierto en Culiacán cancelado

Informando de su situación a través de su cuenta de Instagram, el mayor de los Quintanilla explicó que al abandonar la tarima de uno de varios conciertos que tiene programado en el altiplano comenzó a sentirse mal repentinamente y se vio obligado a ingresar a un centro asistencial.

En un principio, le dijeron que se trataba de una situación de deshidratación, pero luego los médicos afirmaron que todo estaba relacionado a un caso más severo relacionado con su pulmón derecho, aunque por fortuna no ponía en riesgo su salud.

AB da toda la información

"Antes de que empiecen los rumores, quería aclarar las cosas. Anoche, hacia el final de nuestro show, me sentía extraño, así que fui a emergencias. Supe que tenía líquido en mi pulmón derecho... Me he estado doliendo de la espalda durante dos semanas pensando que me he tirado un músculo en la parte superior de la espalda... no es el caso", reveló el integrante de la agrupación Kumbia Kings.

El estatus llevó a Quintanilla a alarmarse, lo que derivó en que confesara a sus fanáticos el susto que pasó y cómo se sintió al respecto.

"Estoy bien ahora, pero no voy a mentir, estaba asustado... ¡Recuerda siempre la salud primero", añadió.

Cerró agradeciendo a los seguidores por el apoyo recibido en el concierto y en las publicaciones que constantemente va haciendo en su Instagram, algo que fue secundado con cientos de comentarios que rogaban por una pronta recuperación.

"AB que mejores pronto, cuídate de las alturas !! Un tropezón no es caída", escribió uno mientras que otros lo invitaron a regresar más fuerte. "Máster, recupérate pronto y que sigan los éxitos".

No queda claro si Quintanilla podrá recuperarse para afrontar el resto de compromisos profesionales que tiene en Bolivia o si por el contrario deberá poner en pausa los conciertos y reagendarlos a fin de poder recuperarse completamente de la afección.