Como si no tuviéramos ya suficientes motivos para perdernos horas y horas en TikTok, te traemos una cuenta súper divertida, de esas que sirven para levantarle el día a cualquiera: @madredehuarache.

Esta cuenta la lleva una estadounidense que se ha vuelto súper popular gracias a su adorable perro, Huarache. ¿Lo mejor? ¡Huarache solo entiende español! Aunque su dueña sigue aprendiendo el idioma, lo ha tenido que perfeccionar más rápidamente y sumar frases divertidas a su vocabulario para poder comunicarse con su hijo peludo.

¿Quién es @madredehuarache? Es una chica norteamericana que se mudó a México para aprender español (su prometido es mexicano) y en el medio adoptó a Huarache, un perrito muy mexicano, nacido y criado en esa tierra. Es aquí donde comienza esta historia.

En varios de sus videos muestra cómo fue descubriendo que, sin importar cuántas veces le dijera "sit" o "come here", el buen Huarache no la entendía. ¡Solo reaccionaba cuando escuchaba comandos en español!

Y no, no se trata de la "entonación" como ella misma lo aclara y lo demuestra en sus videos. No importa cuánto le hable en inglés o le pida que haga algo con el mismo tono en ambos idiomas, verás que Huarache solo reaccionará a las palabras del idioma que conoce.

El proceso de adaptación entre ambos es todo un espectáculo. A lo largo de sus videos, podemos ver a 'madredehuarache' intentando (y fallando) pronunciar algunas palabras en español mientras Huarache pacientemente espera para obedecer.

Sus interacciones le han generado una gran cantidad de seguidores (ya tiene más de 70.000 en TikTok), quienes no pueden evitar comentar sobre las ocurrencias de este dúo. Ver a alguien que apenas sabe pronunciar "siéntate" en español tratando de entrenar a un perro mexicano, que claramente lo habla mejor que ella, es imperdible.

Huarache se ha robado el corazón de todos con su simpatía y obediencia, pero también por la paciencia que le tiene a su madre. Ella ha ido aprendiendo poco a poco, mientras que él sigue demostrando que el idioma no es una barrera cuando se trata de amor canino.

Su madre lo describe como un perro birracial, no importa cuan mexicano parezca, dice madredehuarache, para ella es un "gringodog" que habla español.

Los videos de @madredehuarache son también una excusa para seguir la vida de una estadounidense en México, adaptándose al idioma, a la comida, a la cotidianidad de ir al supermercado o de paseo por el país. Cada video es una nueva oportunidad para ver cómo madredehuarache intenta mejorar su español, mientras que Huarache sigue siendo un campeón en su propio idioma.