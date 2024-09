La última semana de septiembre arrancó fuerte para películas en camino, con el estreno de los trailers de películas como 'Thunderbolts', el segundo extracto de 'Gladiador II' y el adelanto final de 'El Hoyo II', que hicieron explotar el internet a través de los comentarios de fanáticos en redes sociales.

El primer adelanto de 'Thunderbolts' fue el que más sorprendió a los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que vieron imágenes anticipadas de una cinta que estrenará en mayo de 2025 y que promete mostrar un equipo de antihéroes como nunca se ha visto en la gran pantalla.

'Thunderbolts'

Protagonizada por Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes) y Wyatt Russell (John Walker), entre otros, espera contar la historia posterior a los eventos de la serie 'The Falcón and The Winter Soldier' y 'Capitan America: Brave New World' (febrero 2025) y en el avance se puede ver una gran estela de acción, drama y hasta un poco de misterio que recuerda por momentos a la franquicia 'Saw', todo bajo los acordes del aclamado tema de Pixies, 'Where Is My Mind?'.

Según reportes de usuarios en las redes, el tráiler sería el mismo que Marvel transmitió en exclusiva para los asistentes a la Comic Con 2024 de San Diego, hace algunas semanas.

'Gladiador II'

Por otra parte, la próxima película de Ridley Scott no quiso quedarse atrás y lanzó el segundo adelanto de la secuela del 2000, tres meses después que se dieran a conocer las primeras imágenes, y donde se revela que Paul Mezcal es hijo de Maximus (Russell Crowe).

Además de Mezcal, Denzel Washington, Pedro Pascal y Joseph Quinn encabezarán el drama que promete grandes batallas y una historia que espera estar a la altura de la primera entrega, que le valió la nominación al Oscar en 12 categorías y triunfando como Mejor Película.

De la primera parte solo regresará la actriz Connie Nielsen, que fungirá como madre de Mezcal, en la producción que se estrenará el 22 de noviembre en las pantallas de todo el mundo.

'El Hoto II'

Por último, la película española de Netflix, 'El Hoyo II' presentó su avance final antes de su lanzamiento el próximo 4 de octubre en la plataforma, donde se espera que continue la historia de los residentes de una prisión vertical, distribuida por niveles, que esperan a una hora del día el banquete del que podrán comer por apenas minutos.

A pesar de los dos teasers anteriores y el trailer oficial lanzado este lunes, no queda claro el motivo para la continuación de un guión que parecía completo con el final abierto a interpretación de la primera cinta, pero las imágenes revelaron que será más sangrienta que su antecesora y contarán con un nuevo grupo dispuesto a todo para dominar a la población del centro de reclusión.

'El Hoyo II' se unirá a otras producciones como 'Joker: Folie à Deux' (4 de octubre) y 'Smile II' (18 de octubre) que se lanzarán en el venidero mes.