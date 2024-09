Hollywood no solo nos engancha con sus historias en pantalla, sino también con lo que pasa detrás de cámaras. Un claro ejemplo es el épico bromance entre George Clooney y Brad Pitt, quienes llevan años haciendo de las suyas dentro y fuera del set, ¡son los típicos amigos divertidos todos tenemos!

Desde que trabajaron juntos por primera vez en Ocean's Eleven en 2001, su amistad no ha parado, y su conexión va mucho más allá del trabajo: son amigos desde hace más de 20 años e incluso ¡son vecinos!

Recientemente, en la promo de la película 'Wolfs', el dúo dinámico arrancó las risas de toda la prensa cuando les preguntaron si tenían algún consejo para los hombres más sensuales del futuro, pues ambos ostentaron ese honor en dos ocasiones en el pasado y la respuesta de Brad sobre George fue simplemente épica, pues llamó a su amigo "El hombre más sexy que sigue vivo".

Esta no es la primera ocasión en que ambos bromean o se burlan del otro, pues su relación es tan, pero tan sólida, que son capaces de aguantar eso y más, tal y como lo han demostrado en repetidas ocasiones, aunque a veces se pasaron un poquito de la raya.

Bromean con respecto a su edad

Hace unos días, por ejemplo, George Clooney aseguró en presencia de Brad Pitt durante el Festival de Cine de Venecia, que deberían sentirse orgullosos de estar tan viejos y seguir teniendo trabajo.

"Con toda honestidad, tiene 74 años y es muy afortunado a esta edad de seguir trabajando", dijo Clooney sobre la edad de su colega, quien en realidad tiene 60 años.

Han involucrado hasta a Tom Cruise.

Las bromas no solo se las hacen entre ellos, sino que en más de una ocasión se han hecho pasar por el otro, tal y como sucedió cuando George Clooney se hizo pasar por Brad Pitt en una carta que le envió a Tom Cruise y en la que le dejaba entrever que el ex de Jennifer Aniston quería apoderarse de su rol protagónico en 'Interview with the Vampire'

"Se la envié a Tom Cruise, diciéndole que querían hacer 'Interview with the Vampire 2', pero que esta vez Brad quería interpretar a Lestat. Brad dijo que Tom lo llamó y le dijo: 'Sí, está bien, puedes interpretar a Lestat, está bien, estoy de acuerdo con eso'", contó sobre esa divertida anécdota.

George Clooney asegura que Brad Pitt no se ve tan bien como en sus mejores tiempos

A pesar de que ambos siguen siendo esos galanes por los que todo Hollywood muere, George Clooney aseguró que la belleza actual de su compañero es, en realidad, gracias al maquillaje y a los efectos visuales.

"El chico lindo Pitt... No sé si lo has visto de cerca últimamente. No se ve tan bien, pero con maquillaje y efectos visuales, podemos salvarlo", bromeó Clooney en diciembre pasado y continuó: "Porque sis bromas, podrán tomar una eternidad, pero sus bromas atraviesan los huesos. Duelen. Por ejemplo, no puedo ir a mi ciudad natal porque él me hizo algo. Son bromas muy, muy sucias".

La Policía detuvo a Brad Pitt por una broma suya

En septiembre del 2023 George Clooney revivió una de las mejores bromas que se han jugado y que casi termina con Brad Pitt en la cárcel. Compartió este momento, que ocurrió durante el rodaje de 'Ocean's 11', en una entrevista con Men's Health.

"Encontré una pegatina para el parachoques con la forma de una planta de marihuana que decía: 'F@#$ cops' ( podría traducirse como 'a la m@#$ los policías'). Me imaginé que no había manera de que no lo detuvieran y uhhhh, lo pararon".

A veces sus bromas han sobrepasado los límites

En el 2004, en el marco de las grabaciones de 'Ocean's Twelve', Brad Pitt le jugó una broma pesada a George Clooney tras su mudanza a Italia, la cual lo hizo enfurecer, tal y como lo relató Matt Damon en una entrevista con CNN.

"Brad Pitt mandó cartas en italiano para el equipo italiano como si fuera George. Están trabajando con el Sr. Clooney, por favor no deben mirarlo a los ojos. No pueden referirse a él como George, solo pueden llamarlo Sr. Clooney o Sr. Ocean", compartió Damon sobre la broma que Brad le jugó a Clooney y que lo dejó ver como alguien de 'mala leche'.

George Clooney reacciona a comentarios de Brad Pitt

En septiembre del 2022, durante la visita que hizo a 'The Late Show with Stephen Colbert', George Clooney bromeó sobre los comentarios que en ese entonces Brad Pitt hizo sobre él, al considerarlo como el hombre más guapo del mundo.

"Yo también creo que soy el hombre más guapo", dijo en un inicio, aunque luego reviró cuando analizó lo que pudo haber pasado antes que Brad se refiriera a él de esa manera: "Diré que creo que su primera respuesta fue él mismo y luego alguien dijo: 'Intentemos de nuevo. No digas que eres tú'".

Hasta han bromeado sobre sus preferencias sexuales

En el 2009 Brad Pitt soltó una auténtica bomba cuando en una entrevista con la revista People aseguró que él no se casaría hasta que George Clooney y su pareja se pudieran casar, al insinuar que su gran amigo era gay.

"He contratado a verdaderos profesionales con los que estoy orquestando una broma que llegará a maduración completa en unos meses. Cuando ya Brad haya bajado la guardia lo atacaré como un relámpago en un día despejado. Inmediatamente después de sus declaraciones a People, le mandé un mensaje simple: 'Duerme tranquilo, duerme tranquilo, amigo'", recordó Clooney en plática con la revista Oggi. ¿Qué te parecen las divertidas bromas que se han jugado?

¡Los amigos que todos queremos!