Las artistas Camila Cabello y Normani Hamilton formaron parte en el pasado de una de las agrupaciones más importantes de la música entre 2014 y 2018: Fifth Harmony. Ahora, durante el primer reencuentro de ambas en los rumores de una posible reunión de la agrupación se dispararon en las redes sociales.

A propósito de la Semana de la Moda en París tanto Cabello como Normani compartieron durante varios minutos en medio del desfile, con la particularidad de que la cantante de 'Havana' se encontraba con un imponente look que ocultaba su apariencia en un pasamontañas y con un top negro que resaltaba su figura.

El encuentro ocurrió antes del desfile y mientras Cabello se encontraba en medio de una sesión de fotos junto a Ice Spice.

Las famosas fueron captadas por las cámaras su primera conversación en persona desde 2018, cuando compartieron durante los Billboard Music Awards. Desde entonces, solo habían mantenido interacción por redes sociales.

La más reciente plática por web que tuvo el par fue a propósito del lanzamiento del álbum debut de Normani titulado 'Dopamine', el cuál Cabello recibió con buen agrado al felicitarle en una publicación de Instagram; otras de sus excompañeras como Lauren Jauregui también hicieron lo mismo.

¿Es posible la reunión de Fifth Harmony?

Meses atrás, en particular el 1 de marzo de 2024 el portal Page Six reveló en exclusiva que Fifth Harmony podría reunirse por primera vez tras una pausa desde 2018 para la creación de un nuevo tema.

Esto motivado a un "boom" en TikTok de usuarios que han usado las canciones de Fifth Harmony con tendencias del momento, atrayendo a una nueva cantidad de fanáticos que quieren ver más contenido nuevo del grupo.

Incluso el posible intento de reunión de la banda contaría con la presencia de Cabello, la primera que se alejó para impulsar su carrera como solista y también de Jauregui, que tras su salida se hizo oficial la disolución.

A pesar de la noticia que despertó otra vez a los "Harmonizers", han pasado seis meses y no ha habido información sobre si la agrupación volverá a ingresar a los estudios para relanzar su carrera en conjunto o al menos grabar una nueva canción.

Nacidas en The X Factor como One Direction, Fifth Harmony dominó en su momento las radios de Estados Unidos, Inglaterra y Australia gracias a pegajosos temas como 'Work From Home' o 'Sledgehammer' que llegaron a las primeras posiciones de diferentes charts.