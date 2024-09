Todo está listo para que este próximo 1 de octubre Andrés Manuel López Obrador le ceda el poder a Claudia Sheinbaum y así se convierta oficialmente en la primera mujer que ejercerá como presidente de todos los mexicanos.

Los que quieran seguir de cerca este momento histórico tendrán diferentes formas de verlo dentro y fuera del territorio mexicano.

La ceremonia se realizará ese mismo martes desde la Cámara de Diputados de San Lázaro, en Ciudad de México, en un cronograma que ya fue anunciado por el coordinador parlamentario, Ricardo Monreal.

Se hace historia en México

Dentro del cronograma se espera que se haga lectura del Bando Solemne, se lleven a cabo intervenciones de cada grupo parlamentario, incluyendo una alocución de Ifigenia Martínez y Hernández, presidenta del Congreso. Todo ello para que a las 11:00 a.m. hora local se celebre la investidura presidencial y López Obrador pase la banda a Sheinbaum.

Una vez certificado el nuevo mandato, Sheinbaum se dirigirá al país en su primer discurso presidencial y seguidamente se entonarán las notas del himno nacional mexicano para concluir con el acto.

No habrá excusa para poder ver la posesión

Importante destacar que el 1 de octubre fue decretado como feriado en México para que cualquier habitante del país pueda seguir el evento. Y este evento es sin precedente, sí, una mujer, tomará el mando como presidente de los mexicanos.

¿Cómo, dónde y a qué hora se podrá ver el la toma de posesión de Claudia Sheinbaum en México y Estados Unidos?

Se espera que el protocolo del gobierno mexicano se pueda ver en cadena nacional por televisión abierta a las 9:00 a.m (11:00 a.m. hora este de EE.UU., 8:00 AM hora del oeste de EE.UU.), mientras que también estará disponible en streaming a través de la plataforma ViX en ambos países.

Obviamente, en Estados Unidos será transmitida por los principales canales de televisión en español Telemundo y Televisa Univision.

De igual manera, en cualquier parte del mundo, el Canal del Congreso de México en YouTube tendrá la transmisión de manera gratuita y sin cortes comerciales.

Invitados internacionales

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el colombiano Gustavo Petro; el chileno Gabriel Boric, y el guatemalteco Bernardo Arévalo han confirmado su asistencia.

Estados Unidos estará representado por la primera dama Jill Biden. Aun no se sabe si viajarán primer ministro canadiense, Justin Trudeau, además de Javier Milei y Nicolás Maduro,

El gobierno español no tendrá ningún representante a consecuencia de la crisis diplomática creada por la decisión de México de no invitar al rey Felipe VI, alegando que no se ha disculpado por la Conquista española.