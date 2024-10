Cada vez que se habla de Will Smith estamos a la expectativa, nunca se sabe con qué nueva sorpresa saldrá la consolidada estrella de Hollywood. A lo largo de su carrera, Will ha tenido muchas anécdotas para contar, como todo el drama que rodea su matrimonio con Jada Pinkett Smith o su incidente con el comediante Chris Rock en la gala de los Oscar. Sin embargo, ninguna tan peculiar y olorosa como la que se vivió en el set de 'Men in Black'.

Te podría interesar: Doctor de Matthew Perry se declara culpable en cargo por distribución de ketamina

De acuerdo con un artículo publicado en el sitio web de la revista Variety, el actor habría sido el responsable de una evacuación en medio de la grabación de la película estrenada en 1997. La anécdota fue contada por Barry Sonnenfeld, director del aclamado film, durante su visita al podcast 'Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa'.

Durante el episodio, Sonnenfeld contó una de las experiencias que se vivieron en el set, específicamente durante el rodaje de la escena en la que Will y su co-protagonista, Tommy Lee Jones, se encontraban al interior de un auto que se transformaba y era capaz de desplazarse a alta velocidad.

El director explica que para lograr la escena era necesario que ambos actores estuvieran "sellados herméticamente" en el pod que se utilizaba para el vehículo. Al dar la indicación para iniciar la grabación, Sonnenfeld escuchó a Will disculparse repetidamente con Tommy mientras pedía que acercaran la escalera para poder salir.

Sonnenfeld no entendía lo que pasaba mientras Tommy le insistía a Will que no se preocupara y que todo estaba bien. Sin embargo, el actor no dudó y echó a correr rápidamente fuera del coche en cuanto pudo. Ahí fue cuando se enteraron todos que la causa de la abrupta interrupción se había debido a una ventosidad de Smith.

Aunque no parecía la gran cosa, este incidente no concluyó allí, ya que luego de que Tommy pudiera escapar del olor tras estar sellado de forma hermética con Will, todo el set tuvo que ser evacuado durante las siguientes tres horas. El director reconoció lo terrible que pudo haber sido estar en la posición de Lee en esa situación.

"Realmente no quieres estar dentro de un espacio muy pequeño y herméticamente sellado con un pedo de Will Smith", aseguró Sonnenfeld en el podcast.

De igual forma, aprovechó el momento para bromear un poco y reconocer lo impresionante que fue el tener que evacuar y suspender la grabación, aunque también le dedicó unas palabras de cariño a Smith, asegurando que más allá de su flatulencia, realmente es una persona encantadora.

"Es increíble. Él es, ya sabes, un tipo encantador. Simplemente, se tira pedos. Algunos lo hacen, otros no", bromeó el director.

Sin importar lo apestosa que pudo ser la filmación de 'Men in Black' gracias a Will Smith, la película se convirtió en un auténtico éxito en taquillas, llegando a ser la tercera película más taquillera de 1997, además de ser la más exitosa de la franquicia.