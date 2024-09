¿Qué, qué? Damiano David, el carismático vocalista de la banda de rock italiana Måneskin, anuncia 'Everywhere', su primer proyecto como solista. El lanzamiento se espera para el 27 de septiembre de 2024. El artista ha cautivado a millones de fans en todo el mundo con su voz potente y su estilo único.

Lo que se conoce hasta ahora se debe a dos videos. En el primero, un auto llega a recogerlo. David, elegantísimo de saco y corbata, se acomoda en el vehículo. "So where do you wanna go?", le pregunta el conductor. 'Everywhere', responde, según publicó Sky tg24, el famoso portal italiano.

Intriga y expectativa

En el segundo video, aumenta la intriga y la expectativa sin revelar detalles adicionales, lo que acentúa el misterio aun mas. El galán publicó lo siguiente en su cuenta de Instagram:

"My name is Damiano David.I was born in 1999, Rome, Italy.

I love music, arts and women.

I love the feeling of beautiful clothes and the smell of a nice perfume.

In my life I've been a thief, a liar, a lover, a shapeshifter.

I travelled all around the world to find my voice, just to end up where everything's started.

My name is Damiano David.

And today, is the first day of my life".

Traducción:"Me llamo Damiano David. Nací en Roma en 1999 en Roma, Italia. Amo la música, el arte y las mujeres. Amo la sensación de estar bien vestido y el olor de un buen perfume. En mi vida he sido un ladrón, un mentiroso, un amante, un ser metamórfico. He viajado por todo el mundo para encontrar mi voz, solo para terminar en el lugar donde todo inició. Mi nombre es Damiano David y hoy es el primer día de mi vida".

Desde su meteórico ascenso a la fama tras ganar con el grupo Eurovisión en 2021 y el Festival de San Remo del mismo año, Damiano se ha convertido en una figura icónica de la música contemporánea. A pesar de su compromiso con Måneskin, Damiano ya había insinuado en varias ocasiones la posibilidad de explorar proyectos en solitario. Y ahora es un hecho.

Pero, esto no es todo y es que no solo la habilidad vocal de Damiano, ha llamado la atención, sino también su presencia escénica y su capacidad para conectar con el público. Su voz versátil le permite interpretar una amplia gama de géneros musicales, desde el rock clásico hasta el pop más actual.

Catalogado "El hombre más bello de Italia" en su país natal, el adorado cantante muestra una faceta más personal de su creatividad. Esto, combinado con su carisma natural es lo que lo ha convertido en una de las estrellas más interesantes de su generación.

Otro detalle importante a destacar es la posición que han tomado los fanáticos ante los rumores que corren y, a través de distintos comentarios se ha hecho saber que ellos están ansiosos por ver qué depara el futuro para el joven artista. Sin embargo, también reconocen la importancia de Måneskin y desean que la banda continúe con su indiscutible ascenso.

El éxito logrado con Måneskin:

Sin duda, el punto de inflexión en la carrera de Måneskin fue su victoria en el Festival de Eurovisión 2021 y el Festival de San Remo el mismo año con la canción 'Zitti e buoni'. Este triunfo los catapultó a la fama internacional y los posicionó como una de las bandas más prometedoras de la escena musical actual.

Además, sus canciones han encabezado las listas de éxitos en numerosos países, incluyendo Italia, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Temas como 'I Wanna Be Your Slave', 'Beggin', 'Coraline' y 'Supermodel' se han convertido en verdaderos himnos de una generación.

También, Måneskin ha tenido la oportunidad de colaborar con leyendas de la música como Iggy Pop, con quien realizaron una versión de 'I Wanna Be Your Slave'. Estas participaciones han consolidado su posición en la industria musical y han ampliado su base de fans.

Gracias a su buen trabajo, la banda ha sido reconocida con numerosos premios, incluyendo MTV Europe Music Awards, Billboard Music Awards y NME Awards. También han sido nominados a los Grammy, lo que demuestra su relevancia en la escena musical internacional.