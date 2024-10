México tiene nueva presidenta y esta es Claudia Sheinbaum. Pero no, no te vamos a contar sobre su trayectoria en la política, la militancia ni en su extensa vida académica (porque no, no todo puede ser política). Tampoco vamos a hablar del revuelo que ocasionó por no invitar al rey de España a su investidura, ni de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro mencionó que fue parte del movimiento guerrillero M-19 en Colombia.

Con su llegada al poder también es lógico que queramos saber quiénes son los que la rodean, qué hacen, qué estudiaron y qué se dice sobre sus relaciones familiares.

Al frente de esta nueva etapa en su vida, Claudia está acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba Unger, y sus dos hijos, Mariana Imaz Sheinbaum y Rodrigo Imaz Alarcón. Aunque no todos compartan lazos de sangre, su relación va más allá de lo biológico. Estos son los nombres y las historias que completan el círculo personal de la nueva presidenta de México.

Jesús María Tarriba Unger, el esposo de Sheinbaum, es un destacado físico y especialista en riesgos financieros. Su relación con Claudia comenzó cuando ambos eran estudiantes de la carrera de Física en la UNAM, en la que tras coincidir un par de veces en el laboratorio de ciencias de la universidad, comenzaron un noviazgo que duró casi año y medio.

Tarriba nació en el estado de Sinaloa pero en la adolescencia se mudó a Ciudad de México para estudiar en un colegio privado. Su pregrado universitario lo hizo en Física y posteriormente completó un doctorado en Ciencias Físicas. Su tesis doctoral fue reconocida en 1994 con el galardón Weizmann de Ciencias Exactas. Además, ha desarrollado una destacada carrera profesional en el sector bancario, gracias a su especialización y estudios en cálculos económicos.

Durante 16 años trabajó en Santander, donde dirigió equipos especializados en la gestión de riesgos financieros, y desde 2017 ocupa un puesto en el Banco de México, donde se encarga de diseñar y mejorar los modelos de gestión de riesgos en el sector financiero. Su especialización lo ha posicionado como una figura clave en la banca nacional e internacional, y ha sido reconocido por sus aportes innovadores en este campo.

La historia de amor entre Jesús María y Claudia resurgió en 2016 después de treinta años de no saber nada el uno del otro, luego de que ambos tomaran caminos separados tras su etapa universitaria. Se reencontraron a través de Facebook, cuando Claudia se había divorciado de su primer esposo, Carlos Imaz Gispert, y en noviembre de 2023 decidieron casarse en una ceremonia privada. A lo largo de su relación, Jesús ha sido un apoyo importante para Claudia, tanto en su vida personal como en su carrera política, y ambos comparten su amor por la música y la cultura.

Mariana Imaz Sheinbaum, hija biológica de Claudia y Carlos Imaz, ha seguido una carrera en el ámbito académico. Mariana estudió Historia en la UNAM y se especializó en Literatura Comparada, que completó con una maestría en la Universidad de Barcelona. Su formación académica le ha permitido desarrollarse en el campo de la investigación y la docencia, donde ha enfocado sus estudios en la historia y la literatura. Mariana ha sido una figura discreta, manteniendo un bajo perfil público a pesar de la prominencia de su madre en la política, aunque hizo su aparición en 'Claudia: el documental', una producción sobre su madre, previa a que ganara la presidencia.

Rodrigo Imaz Alarcón, por su parte, tiene una historia especial con Claudia. Aunque no es su hijo biológico, ya que es hijo de Carlos Imaz y Sandra Alarcón, Claudia lo considera como su propio hijo. Tras el matrimonio de Claudia con Carlos en 1987, Rodrigo creció bajo su cuidado, lo que les permitió desarrollar un lazo muy estrecho que se ha mantenido en el tiempo, incluso aún después del divorcio entre Sheinbaum y Carlos Imaz en 2016.

Rodrigo siguió una carrera en el cine, estudió Artes Visuales en la UNAM, y se ha destacado como director y productor en el ámbito audiovisual. Su trabajo 'Juan Perros', por ejemplo, fue galardonado en 2016 durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) como mejor cortometraje documental, entre otros.

Según, AS, Rodrigo quiso ser futbolista, pero debido a una lesión, se decantó por las artes y completó sus estudios con una maestría en Práctica Artística en la Universidad de Valencia, España.

A lo largo de los años, la relación entre Claudia y Rodrigo ha sido afectuosa y cercana, y recientemente, esa relación cobró un nuevo significado, ya que Claudia se convirtió por primera vez en abuela gracias a Rodrigo​.

Ahora solo queda observar cómo esta familia se adaptará a su nueva vida en los pasillos presidenciales durante los próximos seis años. Con la llegada de Sheinbaum a la presidencia, su esposo y sus hijos también formarán parte de este capítulo, y sin duda los ojos también estarán sobre ellos mientras Claudia asume los retos de dirigir al país.