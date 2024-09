Michelle Jiménez, ganadora de Miss Universo España 2024, ha sido el centro de múltiples críticas desde su coronación, principalmente enfocadas en su color de piel, sus padres y sus tatuajes. Jiménez, de ascendencia ecuatoriana y dominicana, se coronó como la representante de España este mes.

A pesar de las controversias, Michelle ha mantenido una actitud serena frente a las críticas, respondiendo con firmeza que estos comentarios son el resultado del desconocimiento de quienes los hacen.

Te puede interesar: Miss Sinaloa María Fernanda Beltrán se corona como la nueva Miss México e irá al Miss Universo

Uno de los puntos que más ha generado polémica es el color de piel de Jiménez. En redes sociales y medios de comunicación, algunos cuestionaron si su apariencia era la adecuada para representar a España en un certamen internacional, más allá de que sí haya nacido en el país.

Ante estos comentarios, Michelle expresó que no le daría mayor importancia, ya que considera que estos provienen de personas que no comprenden la diversidad que caracteriza al país. En una de su entrevista realizada en el set de 'Espejo Público' de la cadena española Antena 3, comentó: "Yo no les diría nada, me parece desconocimiento y no consigo entender cuál es la diferencia, porque estoy segura de que, como me dicen algunos que es porque mis padres son de afuera, que si fuera una mujer blanca, rubia que sus padres fueran noruegos, pues nadie le diría nada. Entonces es entender que habrá gente en esa posición de odio. Me he sentido querida también, pero las críticas igual están ahí".

Además de los comentarios racistas, Michelle ha sido criticada por estar tatuada. Con un total de 15 figuras sobre su cuerpo. En otra entrevista, la joven explicó que aunque no incita a los jóvenes a seguir su ejemplo en cuanto a tatuarse, espera que su experiencia sirva para que otras personas tatuadas no se limiten a la hora de participar en concursos o presentarse en público. A pesar de haber considerado la posibilidad de cubrir algunos de sus tatuajes para la competencia de Miss Universo, Jiménez ha insistido en que su esencia y lo que proyecta es mucho más importante que su apariencia física​.

A lo largo de sus apariciones en medios de comunicación, Jiménez también ha destacado la importancia de la preparación integral de las concursantes de belleza. En respuesta a preguntas sobre la exigencia de que las participantes respondan a preguntas complejas, Michelle aclaró que, en su formación para el certamen, reciben clases de oratoria y preparación para enfrentar estas situaciones. Considera que ser Miss Universo implica mucho más que la belleza exterior, y que es fundamental demostrar un pensamiento crítico y articulado​.

Con sus respuestas y su forma de enfrentar las críticas, Michelle Jiménez ha reafirmado su compromiso de representar a España con autenticidad, desafiando las expectativas tradicionales y abriendo el camino para una mayor representación de la diversidad en concursos de belleza.