La rapera Cardi B, con la singular honestidad que le caracteriza, ha vuelto a abrirse sobre sus experiencias personales, revelando que en enero de 2024 se sometió a una cirugía para eliminar inyecciones ilegales de biopolímeros de sus glúteos.

Lo más impactante es que lo hizo sin saber que estaba embarazada de 17 semanas en ese momento. Cardi descubrió su embarazo semanas después de la operación, tras varios exámenes de sangre que inicialmente dieron resultados negativos

"En enero, justo después de filmar 'Like What', fui y me hice una cirugía", reveló Cardi B, quien viajó hasta Colombia para someterse a la intervención.

Cardi compartió esta experiencia durante una transmisión en vivo, mencionando que había estado preocupada por los posibles efectos de la cirugía en su embarazo. Afortunadamente, su bebé nació sin complicaciones.

Esta no es la primera vez que Cardi B es transparente sobre sus procedimientos estéticos. Ya en 2022 había removido el 95% de los biopolímeros que le inyectaron años atrás en un sótano en Queens por $800. Describió este procedimiento como "el dolor más loco de todos los tiempos" y ha instado a sus seguidores, especialmente a los más jóvenes, a evitar este tipo de procedimientos peligrosos.

La rapera, por su parte, ha sido abierta sobre su lucha contra la ansiedad y la depresión, lo que sugiere que la presión de la fama puede contribuir a problemas de salud mental.

Los peligros de los biopolímeros

Las inyecciones de biopolímeros, un procedimiento común en países como Colombia, pueden causar fibrosis, infecciones, deformaciones y otros efectos secundarios graves, según advierten los expertos médicos y organizaciones como la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.). Estos riesgos se incrementan cuando los procedimientos se realizan en entornos no regulados.

Además de Cardi B, otras celebridades latinas han sido muy transparentes sobre sus experiencias con cirugías estéticas, particularmente con procedimientos relacionados con los glúteos, y han advertido sobre los riesgos asociados.

Alejandra Guzmán

La famosa rockera mexicana Alejandra Guzmán ha sido abierta sobre su experiencia con inyecciones de biopolímeros en sus glúteos, que le causaron serias complicaciones,incluso la colocaron al borde de la muerte.

Guzmán ha sido sometida a más de 40 cirugías para corregir los daños causados por las inyecciones ilegales que recibió. En diversas entrevistas y documentales, Guzmán ha advertido sobre los riesgos de someterse a este tipo de procedimientos estéticos, que pueden dejar secuelas permanentes en la salud​.

Lyn May

La vedette y actriz mexicana Lyn May también ha hablado sobre los daños que sufrió tras someterse a una operación de biopolímeros.

A lo largo de los años, ha comentado públicamente que sufrió desfiguración y dolor crónico por haber recurrido a estos procedimientos estéticos. Lyn May ha pasado por varias cirugías correctivas para intentar reparar el daño​.

Jessica Cediel

La artista colombiana ha sufrido serios problemas de salud y se ha sometido a innumerables intervenciones a raíz de haberse inyectado polímeros en las nalgas. Famosa por ser parte de los realities de Telemundo e interpretar el papel de Yayita, en la película de 'Condorito', Cediel ha dicho que es una lucha que tendrá por el resto de su vida.