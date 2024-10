La incertidumbre que rodea el caso del intento de asesinato a José Manuel Carvajal, conocido por su nombre artístico El Taiger podría terminar pronto luego que la policía de Miami-Dade difundiera este sábado que un sujeto llamado Damián Valdez se encuentra como uno de los sospechosos en el ataque armado al reggaetonero.

'El Taiger' había sido encontrado en la parte de atrás de un vehículo el pasado jueves en horas de la noche con varios impactos de bala y la investigación preliminar reveló una posible conexión directa con Valdez, al presuntamente haber sido una de las últimas personas que estuvo con él y que al parecer habría pagado el hotel donde pasó la noche el artista.

Por ello los cuerpos policiales ya se encuentran tras la pista del sujeto, que abandonó su residencia en Hialeah según Florida Today y desde entonces se mantiene en fuga y sin teléfono celular.

Sin embargo la calificación que le dieron a Valdez fue "persona de interés", por lo que actualmente no ha sido acusado o señalado con cargos penales y es buscado para responder preguntas relacionadas.

De igual manera estudian teorías diferentes al caso, como la planteada por su abogado Greg Chonillo, dónde afirma que Carvajal ha podido ser baleado en un lugar diferente a dónde fue encontrado.

Mientras las autoridades emprenden un operativo para capturar a Valdez, 'El Taiger' se mantiene en cuidados intensivos del Jackson Memorial Hospital por segundo día consecutivo, con un pronóstico reservado.

Valdez ha sido acusado en redes sociales por el ataque a 'El Taiger'

En paralelo con las investigaciones, otros señalamientos en redes sociales dan como un hecho que Valdez fue el autor material del ataque en el que 'El Taiger' terminó herido.

Uno de ellos llegó por parte de un usuario en Instagram llamado @anyelo.rr, extraído de los comentarios de la cuenta oficial de El Taiger', en el que había en primera persona sobre el autor del incidente pero no menciona a Valdez directamente.

"No puedo creer cómo fuiste capaz de haberle hecho eso a nuestro hermano, tratando de arrancarle la vida así con esa frialdad cuando el siempre a ti te presentó como un hombre serio y de respeto, no me cabe en la cabeza que tú fueras capaz de eso" se puede leer en parte del mensaje.

El texto confirmaría la conexión y cercanía que existe entre El Taiger y Valdez, siendo solo uno de otros reportes que hablan de la relación entre ambos.

Por otra parte, cientos de usuarios de Instagram que siguen la cuenta de un millón de followers que tiene el cantante en Instagram inundaron de comentarios sus publicaciones con deseos de recuperación pronta y buenas vibras.

Hasta el momento se desconoce si El Taiger podrá recuperarse de manera satisfactoria de sus heridas porque el último reporte donde se informaba que se encontraba recibiendo asistencia respiratoria, proveniente de su manager Carlos Alfaro, no era alentador.