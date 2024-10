La historia de la árbitra chilena Cindy Nahuelcoy porque puede interpretarse como una historia de... ¿superación?

La joven se desenvolvía en los terrenos de juego de la primera división de fútbol impartiendo justicia, hasta el día donde en 2023 recibió una suspensión por parte de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ente rector del balompié chileno, que la suspendió por 40 jornadas presuntamente debido a su rendimiento.

Sin embargo, Nahuelcoy descubrió que durante su ausencia en el fútbol podría animarse a probar nuevas experiencias, incluyendo una que jamás había explorado: la de convertirse en creadora de contenido para adultos.

En una entrevista para el medio chileno LUN, la referí explicó que al principio se sintió frustrada por no poder regresar a las canchas tras la sentencia de la ANFP, pero una serie de comentarios en tono broma la hicieron considerar la propuesta de desenvolverse en plataformas similares a 'OnlyFans', encontrando su "hueco" en la llamada 'Onfayer'.

"Cuando la ANFP me castigó las 40 fechas el año pasado, muchos seguidores me decían que cumpliera el castigo con una plataforma para adultos. Yo lo encontraba una locura, porque siendo árbitra era imposible", explicó.

La referencia se debía a que cuando ejercía tanto de árbitra principal como jueza de línea, debía lidiar con comentarios machistas por parte de algunos seguidores en las gradas, además que la situación también podría crear polémicas en la ANFP.

"Todos sabemos que es un ambiente súper machista y que no iba a ser bien visto. Por eso lo descarté en ese momento, porque quería seguir arbitrando. Pero ya estando afuera lo pensé bien y me decidí. Ahora no tengo a quién darle explicaciones en lo laboral", justificó su decisión.

Ahora, establecida en el contenido para adultos Nahuelcoy revela que una parte de ella que estaba oculta pudo salir a la luz y mostrar ese lado sexy que nunca se había animado a sacarlo, en un sentimiento que catalogó de represión.

"Nunca en mi vida había tenido una sesión de fotos sola. Yo siempre salgo sonriendo en las poses, nunca me sacaba fotos sexy. Esa parte de mi, la sensual, la tenía reprimida cuando era árbitra", señaló.

¿Cuánto gana Nahuelcoy generando contenido en 'Onfayer'?

La publicación en la que anunció que pasaría a formar parte de Nahuelcoy revolucionó las redes a tal manera que más de 100 suscriptores adquirieron su contenido en exclusiva, lo que le dejó ganancias por más de dos millones de pesos chilenos, es decir, más de 2.000 dólares en apenas 24 horas.

La cantidad se debe a la suscripción que estableció Nahuelcoy de $20 dólares mensuales para acceder a su contenido exclusivo, en los que se destacan fotos y videos.

Sin embargo, el trabajo visual no es explícito sino más artístico sino con tendencia a la sensualidad, aunque aclara que podría explorar la desnudez en el futuro, especialmente porque cree que ya se "sacudió la vergüenza" de mostrar su cuerpo.

"La verdad es que no tengo un límite de decir hasta acá llego. Es algo que voy a ir desarrollando día a día. Si me dan ganas de hacer un desnudo, lo haré. Voy a ir con todo en esta plataforma, a diferencia de otras personas que suben fotos con pura lencería", cerró.

La fama de Nahuelcoy no solo llegó por el fútbol, sino por haber participado en un exitoso reality show local que llevaba por nombre 'Ganar o Servir'.