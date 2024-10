Ya es hora de get in your feelings, porque después de 15 años, los hermanos Liam y Noel Gallagher se van de gira juntos, y ahora se ha revelado cuánto podrían ganar con su esperada reunión...Te damos una pista...¡es bastante!

Mientras los fans se apresuran a conseguir entradas para la gira de Oasis, la banda podría estar recibiendo muchísimo dinero, con los informes que han salido a la luz de que podrían ganar hasta 65.000.000 de dólares con esta gira de reencuentro (si no se pelean antes, claro está).

Según The Sun, la gira podría recaudar más de 523 millones de dólares en entradas, patrocinios y merchandising, y los hermanos se llevarían a casa 65 millones de dólares cada uno.

Con el fin de aumentar las ventas, se dice que los chicos están incluyendo algunos artículos inusuales en su lista de mercancía a la venta. Tablas de planchar, matamoscas, artículos de papelería e hilo dental son algunos de los artículos incluidos en la lista.

Los creadores de 'Wonderwall' iniciarán su gira en Cardiff, Gales, el 4 de julio de 2025, y se dirigen a Manchester, Inglaterra, su ciudad natal, por cinco noches, antes de volar a Londres para dar otros cinco conciertos. También actuarán en Edimburgo, Escocia, y Dublín, Irlanda, antes de cruzar el charco para las fechas en Norteamérica. Estas tendrán lugar en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Toronto. Será la primera vez que el grupo actúe en América del Norte desde 2008.

TicketNews informa que la demanda de Oasis ha sido tan grande que las entradas para los conciertos de la banda en Norteamérica se agotaron en solo una hora. Además, afirman que el grupo vendió cerca de 500.000 entradas.

La banda anunció que las entradas para la gira no estarán sujetas a los precios dinámicos de Ticketmaster, que provocaron un aumento del costo, según The Guardian.

"Está ampliamente aceptado que los precios dinámicos siguen siendo una herramienta útil para combatir la reventa de entradas y mantener los precios por debajo del precio de mercado para una proporción significativa de fans y por tanto, más asequibles", dijo la dirección del grupo en un comunicado al medio.

"Pero, cuando una demanda de entradas sin precedentes (en la que toda la gira podría venderse varias veces en el momento en que se ponen a la venta) se combina con una tecnología que no puede hacer frente a esa demanda, pierde eficacia y puede dar lugar a una experiencia inaceptable para los fans", prosigue la dirección.

A lo largo de su carrera, Oasis ha vendido más de 75 millones de discos y cosechado varios éxitos como 'Wonderwall' y 'Champagne Supernova'.