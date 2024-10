El hijo poco visto de Michael Jackson, Bigi Jackson, fue visto almorzando en Calabasas, una ciudad parte del gran Los Angeles, famosa por ser el hogar de las hermanas Kardashian Jenner y su madre Kris Jenner.

Bigi Jackson, el menor de los tres hijos del Rey del Pop, también conocido como Blanket, fue captado recientemente disfrutando de un almuerzo tranquilo solo en el restaurante Sharky's en Calabasas, California.

El joven de 22 años fue visto en el lugar, luciendo una camiseta gris de los Avengers, pantalones cortos deportivos verdes, zapatillas negras y calcetas blancas.Su cabello estaba peinado con una raya en el medio, detrás de las orejas, y se le notaba un poco de vello facial, reportó 'Page Six', el website especializado en chismes del entretenimiento, parte del diario The New York Post.

Esta no es la primera vez que Bigi ha sido visto en público con ropa casual. Hace apenas unos meses, fue captado en Target, vestido de manera similar con una camiseta de 'Star Wars' y pantalones cortos negros, mientras compraba algunos artículos esenciales como pañuelos, un juego de Minecraft, desinfectante de manos y pasta de dientes.

A diferencia de sus hermanos, Paris y Prince, quienes llevan una vida más pública y suelen compartir su día a día con sus seguidores en las redes sociales, Bigi mantiene un perfil bajo. Mientras ellos disfrutan de estar bajo los reflectores, él prefiere llevar una vida más privada y rara vez se le ve en público.

Paris, de 26 años, quien está involucrada en el mundo de la moda, recientemente modeló joyas de Messika en Instagram.

Por otro lado, Prince, de 27 años, ha estado de luto por la pérdida de su tío Tito Jackson, a quien le rindió un emotivo tributo en redes sociales el pasado 16 de septiembre, publicando: "Te amaré por siempre, Poppa T", en honor a su fallecimiento.