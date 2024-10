Ben Affleck vuelve a los titulares luego de ser el protagonista de uno de los divorcios más mencionados en redes sociales. Tras varios meses en los que el nombre de Affleck iba acompañado del de Jennifer López, hoy el actor y director vuelve a ser noticia y no por un asunto personal.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, se ha podido ver a Ben trabajando nuevamente como director. Esta producción no se trata de una película o serie, sino más bien de un nuevo comercial de cerveza. Sin embargo, esa no es la única noticia alrededor del nuevo trabajo de Ben.

Las fotos publicadas por dicho medio revelan el elenco de ese nuevo comercial, dejando ver al socio y gran amigo de Ben, Matt Damon. Pero él no es la única gran figura que se ha hecho presente en las fotos y en el comercial. Junto a Ben y Matt se encuentra la ex-estrella de fútbol y empresario, David Beckham.

Ben Affleck Directing Stella Beer Commercial Starring Matt Damon, David Beckham | Click to read more 👇 https://t.co/Dqw6x0ioEU — TMZ (@TMZ) October 16, 2024

Del mismo modo y gracias a las imágenes filtradas, se pudo descifrar el lugar de grabación. El set se trata de nada más y nada menos del exclusivo Club Griffin ubicado en el vecindario Cheviot Hills de Los Ángeles, California, un lugar que se describe a sí mismo como "un club atlético, acuático, de tenis y social".

Esta producción correspondería a un nuevo comercial de la cerveza Stella y pareciera que Matt y Beckham interpretan a un par de tenistas por la vestimenta que usan en las fotos obtenidas por el medio.

Debido a la presencia de estrellas de gran calibre, el lugar se encuentra repleto de seguridad para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los involucrados en la grabación de este nuevo comercial, el cual tendrá la visión de Ben y la participación de grandes figuras en él.

Matt Damon and Ben Affleck during ‘Air’ premiere, 2023. pic.twitter.com/pPoXirtEdL — hourly matt damon (@damonfolders) October 13, 2024

Este nuevo proyecto marca el regreso de Ben a la dirección, donde ya ha demostrado su gran talento con películas como 'Air', 'Live by Night', 'The Town' y la ganadora al Oscar, 'Argo'. Aunque este no es el primer comercial que la estrella de Hollywood dirige.

En 2022, Ben Affleck fue seleccionado no solo para protagonizar, sino también para dirigir un comercial de la famosa cadena de donas Dunkin' Donuts. Esta producción fue preparada para estrenarse finalmente durante el Super Bowl del 2023. La misma marca lo contactaría de nuevo para estar al frente de un nuevo comercial para promocionar una de sus bebidas junto a la rapera Ice Spice.

En cuanto a la relación entre Ben y Matt, no es una sorpresa para nadie verlos nuevamente juntos en una producción. Esta dupla ha demostrado que además de ser grandes amigos, también son buenos socios que disfrutan trabajar juntos..

A pesar de tratarse solo de un comercial de cerveza, la reunión de este grupo de personalidades ha emocionado al público, quienes esperan con ansias el estreno del mismo.