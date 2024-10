La reciente separación de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha reavivado los rumores sobre el posible regreso de Amaia Montero, la vocalista original del grupo.

Desde que se anunció la decisión de Leire de dejar la banda, los seguidores han especulado intensamente sobre si Amaia podría volver a unirse a sus "hermanos" musicales. La artista no se ha quedado callada.

En una entrevista reciente con el programa 'TardeAR', Montero expresó su frustración ante las especulaciones que la rodean desde que se anunció la salida de Leire del grupo.

La despedida de Leire de LODVG

Aunque la noticia de la separación de Leire se veía venir desde que Amaia reapareció cantando 'Rosas', la canción más icónica del grupo, con Karol G en su concierto en Madrid, los fanáticos están divididos.

Y es que ver a Amaia cantando la canción de LODVG de nuevo revivió la nostalgia de muchos de los fans de la fase inicial del grupo. Tristemente, algunos atacaron a Leire, lo que no le cayó bien a la artista española.

Por eso, algunos apoyan a Leire y su decisión de seguir adelante, mientras que otros anhelan el regreso de Montero, quien dejó una huella imborrable en el grupo antes de iniciar su carrera en solitario en 2008.

Amaia Montero se pronuncia

"Esto es una locura. Es demente ya, por favor. Se lo están inventando todo", afirmó, enfatizando que ni ella ni ningún miembro del grupo ha confirmado su regreso.

La cantante dejó claro que no tiene relación con la salida de Leire y que las afirmaciones al respecto son infundadas. "No tiene nada que ver conmigo (la salida de Leire). Se lo inventan", declaró, mostrando su descontento con la situación y pidiendo que cesen los ataques en redes sociales que le han afectado emocionalmente.

Amaia Montero habla en #TardeAR: "¿He dicho yo o algún componente del grupo ya dicho que yo vaya a volver a la Oreja? Se lo inventan" pic.twitter.com/P57ePyvOkz — Carlos Merenciano 📺 (@carlesmeren) October 16, 2024

A pesar del revuelo mediático, Amaia Montero se encuentra enfocada en su carrera en solitario. Su aparición sorpresa en un concierto de Karol G en Madrid fue su primera aparición pública en dos años.

Este regreso fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y avivó aún más las especulaciones sobre un posible retorno al grupo. Sin embargo, fuentes cercanas a Montero han confirmado que está trabajando en un nuevo álbum en solitario.

Montero ha dejado claro que su prioridad actual es su música y no considera regresar a La Oreja de Van Gogh. "Si me dejáis, sí", respondió cuando se le preguntó sobre la posibilidad de volver a los escenarios. Esto indica que está dispuesta a actuar nuevamente, pero bajo sus propios términos y proyectos.

¿Qué dice Leire Martínez?

Quien asumió el rol tras la partida de Montero, y durante 17 formó parte de La Oreja de Van Gogh ha compartido sus primeras palabras tras el anuncio de su separación de la banda.

En una entrevista en el programa 'Biba Zuek!' de ETB, expresó: "Si dijera que estoy bien, o que estoy mal, se malinterpretaría." Esto refleja su deseo de evitar malentendidos sobre su situación emocional después de la ruptura.

Martínez enfatizó que no desea comentar más sobre el tema por ahora, indicando que "ya llegará el momento" para hablar. Su tono sereno sugiere que se siente cómoda en el entorno del canal, al que considera como su hogar. Aclaró que no estuvo involucrada en la redacción del comunicado oficial de la banda, afirmando: "Yo no he firmado ese comunicado." Esto ha generado especulaciones sobre la naturaleza consensuada de su salida.

🎵 Primeras palabras de Leire Martínez, tras su ruptura con La Oreja de van Gogh, en @BibaZuekETB



🗣️ "Si dijera que estoy bien, o estoy mal, se malinterpretaría, pero no me quiero quedar en casa"



👉 Te lo contamos en Ganbara, de @radioeuskadi pic.twitter.com/m10scRZiiU — Ganbara - Radio Euskadi (@GanbaraEiTB) October 16, 2024

La cantante también mencionó que necesita tiempo para reflexionar y organizar sus pensamientos antes de tomar decisiones sobre su futuro profesional. A pesar de su dolor por la situación, ha decidido mantener un perfil bajo y no proporcionar más detalles hasta que se sienta lista