La televisión en español cobra protagonismo en los estrenos de la semana que comienza el lunes 14 de octubre, con una de las noches más esperadas de la música latina: La gala de entrega de los Latin Billboards, pero esto no es lo único.

El domingo marcará el regreso de Anahí a la televisión, con el estreno de la nueva temporada de '¿Quién Es La Máscara?' en Univision.

La cadena Telemundo estrena la segunda semana de su reality 'Los 50' y su nueva telenovela 'Sed de Venganza', protagonizada por Danilo Carrera, quien regresa a la actuación tras año y medio, e Isabela Castillo, en su primera interpretación fuera del universo de 'El Señor de los Cielos'.

Sin embargo, estos estrenos no son los únicos importantes. Los padres se alegrarán de saber que ya arranca la primera temporada de una nueva versión de 'Barney'. Sí, el dinosaurio morado se modernizó y está listo para enamorar y entretener a los niños de la generación Alfa.

Los amantes del true crime también tienen novedades. En HBO se estrena el documental sobre una asesina en serie llamado: 'I Am Not a Monster: The Lois Reiss Murders'. En Netflix arranca una nueva temporada de 'I Am a Killer', en la que reos en los pabellones de la muerte en las prisiones estadounidenses hablan de lo que hicieron.

En HULU, quizá intentando capitalizar en todo el interés que ha despertado 'La Máquina', se estrena la primera temporada de 'Pancho Villa: El Centauro del Norte', sobre la vida del controversial revolucionario mexicano.

También en HULU, que incluye en Estados Unidos la programación que se ve en Latinoamérica en Disney+, pero que no es para niños o aventura, se estrena el especial de Halloween de 'Family Guy'

Lo que sí se estrena en Disney+ es la Ceremonia de Inducción de 2024 al Rock & Roll Hall of Fame.

En Prime Video se estrena la docuserie española 'Medina, el estafador de famosos',sobre un hombre que pasó dos décadas sacándole dinero a la gente haciéndose pasar por alguien que trabajó con ellos en el pasado. Uno de los estafados se lanzó a buscarlo y las cámaras lo capturaron todo.

Otros estrenos de interés son la segunda temporada de 'Shrinking' en Apple TV+ y sí Harrison Ford regresa, así como regresa el querido y guapo actor mexicano Manuel García Rulfo en la tercera temporada de 'The Lincoln Lawyer'. ¡Qué ganas de verlo en 'Pedro Páramo' bajo el lente de Rodrigo Prieto!.

Nuevo en cines

En Prime Video se estrenan esta semana dos filmes que ya se vieron en las carteleras de cine hace poco, 'Brothers' y 'Alien: Romulus'. Esta útima, dirigida por el uruguayo Fede Álvarez y con Isabela Merced en el elenco, rompió la taquilla mundial con su inesperado éxito.

Pero si lo que quieres es irte al cine, hay que recordar que ya empezó la cuenta regresiva para la noche de Brujas, así que hay horror, terror y sangre comenzando con la segunda entrega de la saga 'Smile 2', 'I Will Never Leave You Alone' y 'Rippy'.

Calendario de los estrenos más importantes de esta semana

Aquí tienes la lista completa con los estrenos del 14 al 20 de octubre de 2024, con comillas simples, mención de protagonistas latinos y enlaces a trailers (cuando estén disponibles con audio en español latino):

14 de octubre (Lunes)

'NCIS' (CBS, temporada 22): El icónico drama de crímenes y procedimientos policiales vuelve con nuevos casos.

(CBS, temporada 22): El icónico drama de crímenes y procedimientos policiales vuelve con nuevos casos. 'NCIS: Origins' (CBS): Estreno de la nueva serie derivada del universo NCIS.

(CBS): Estreno de la nueva serie derivada del universo NCIS. 'The Wranglers' (The CW): Nueva docuserie que sigue la vida de vaqueros modernos.

(The CW): Nueva docuserie que sigue la vida de vaqueros modernos. 'Barney's World' (Max): Nueva serie infantil que reimagina al clásico Barney, el dinosaurio morado.

(Max): Nueva serie infantil que reimagina al clásico Barney, el dinosaurio morado. 'Mighty Monsterwheelies' (Netflix): Serie animada para niños sobre héroes mitad camión y mitad monstruo.

(Netflix): Serie animada para niños sobre héroes mitad camión y mitad monstruo. 'Studio C' (BYUtv, temporada 19): Regresa esta serie de comedia de sketches.

15 de octubre (Martes)

'Los 50' (Telemundo, temporada 2) Reality donde 50 famosos son encerrados en una hacienda superando diferentes retos.

(Telemundo, temporada 2) Reality donde 50 famosos son encerrados en una hacienda superando diferentes retos. 'Sed de venganza' (Telemundo) Telenovela protagonizada por Danilo Carrera e Isabela Castillo.

'FBI' (CBS, temporada 7): Serie de investigación criminal protagonizada por Missy Peregrym.

(CBS, temporada 7): Serie de investigación criminal protagonizada por Missy Peregrym. 'FBI: International' (CBS, temporada 4): Drama centrado en la unidad internacional del FBI.

(CBS, temporada 4): Drama centrado en la unidad internacional del FBI. 'FBI: Most Wanted' (CBS, temporada 6): El equipo especializado en capturar a los criminales más buscados regresa.

(CBS, temporada 6): El equipo especializado en capturar a los criminales más buscados regresa. 'Anatomy of Lies' (Peacock): Nueva docuserie sobre las consecuencias de las mentiras.

(Peacock): Nueva docuserie sobre las consecuencias de las mentiras. 'I Am Not a Monster: The Lois Reiss Murders' (HBO): Miniserie documental sobre el caso real de la asesina Lois Reiss.

(HBO): Miniserie documental sobre el caso real de la asesina Lois Reiss. 'Married at First Sight' (Lifetime, temporada 18): Reality show donde las parejas se casan sin haberse conocido previamente.

16 de octubre (Miércoles)

'Shrinking' (Apple TV+, temporada 2): Comedia protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel.

(Apple TV+, temporada 2): Comedia protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel. 'Are You Smarter Than a Celebrity?' (Prime Video): Show de juegos donde celebridades compiten en pruebas de conocimiento.

(Prime Video): Show de juegos donde celebridades compiten en pruebas de conocimiento. 'Nemesis' (Disney+): Serie dramática con Diego Luna que promete giros inesperados.

Trailer en español latino

17 de octubre (Jueves)

'The Lincoln Lawyer' (Netflix, temporada 3): Protagonizada por Manuel García-Rulfo , regresa este drama legal basado en las novelas de Michael Connelly.

(Netflix, temporada 3): Protagonizada por , regresa este drama legal basado en las novelas de Michael Connelly. 'The Office (Australia)' (Netflix): Adaptación australiana del formato clásico de comedia de oficina.

18 de octubre (Viernes)

'Anora' (Cines): Thriller lleno de acción y suspenso.

(Cines): Thriller lleno de acción y suspenso.

'Smile 2' (Cines): Secuela de terror protagonizada por Raúl Castillo.

'Woman of the Hour' (Netflix): Thriller psicológico protagonizado por Daniel Zovatto , basado en hechos reales.

(Netflix): Thriller psicológico protagonizado por , basado en hechos reales. 'LEGO Marvel Avengers: Mission Demolition' (Disney+): Especial animado de superhéroes.

19 de octubre (Sábado)

Ceremonia de Inducción de 2024 al Rock & Roll Hall of Fame.



20 de octubre (Domingo)