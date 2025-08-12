Hacer la lista de invitados y el mapa de las mesas en las bodas puede ser complicado cuando hay peleas familiares, pero cuando la boda es en la monarquía británica y las peleas son realmente intensas, el ejercicio puede ser una verdadera pesadilla. Esto es lo que están viviendo los futuros esposos Harriet Sperling y Peter Philips, el hijo de la princesa Ana, por culpa de sus primos los príncipes Harry y William.

Esta próxima boda real, confirmada el 1 de agosto, ha generado emoción, pero también preguntas, especialmente sobre quiénes podrían estar en la lista de invitados. Peter, de 47 años, es el nieto mayor de la fallecida reina Isabel II y sus primos hermanos llevan años enfrentados, lo que podría hacer que la planificación de su boda sea más difícil de lo esperado.

La experta real Jennie Bond dijo a The Mirror que Peter siempre ha sido cercano tanto a William como a Harry e incluso ha ayudado a aliviar los momentos entre ellos en el pasado.

Recordó: "Peter fue una especie de intermediario durante el funeral de su abuelo, el príncipe Felipe, caminando entre ellos". Pero admite que invitar a ambos a su boda podría ser "incómodo".

La disputa entre el príncipe Harry y William podría afectar los planes de la boda real

Aunque los hermanos lograron asistir a los mismos eventos (como el funeral de su tío Lord Fellowes), según se informa no hablaron.

Esta tensión silenciosa puede llevar a Peter a considerar una boda más pequeña para evitar cualquier conflicto público.

Según DailyRecord, Bond agregó: "Considerando todo, podría ser mejor para Peter y Harriet tener una boda tranquila con sólo unos pocos amigos y familiares presentes".

La boda anterior de Peter con Autumn Kelly en 2008 fue un gran evento, celebrado en la Capilla de San Jorge en Windsor.

Entre los invitados se encontraban el príncipe Harry, la difunta reina y el príncipe Felipe. Sin embargo, el príncipe William no asistió. En ese momento, las fotos del evento fueron vendidas a una revista por más de medio millón de dólares, una decisión que el palacio luego criticó como un "grave error de juicio".

Peter y Autumn tienen dos hijas, Savannah e Isla, y estuvieron casados durante 12 años antes de anunciar su separación en 2020.

Desde entonces, Peter ha salido con dos mujeres, incluida su actual prometida Harriet, una enfermera del NHS.

Su relación se hizo pública el año pasado y ella ya ha sido vista en eventos reales de alto perfil, como Royal Ascot y Wimbledon.

Se dice que tanto el rey Carlos como el príncipe William están felices por el compromiso de Peter.