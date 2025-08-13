La artista estadounidense Taylor Swift sorprendió a sus seguidores al anunciar al mismo tiempo su nuevo disco y su primera aparición oficial en un podcast, acompañando a su novio Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, en New Heights, espacio que conduce junto a su hermano Jason.

El nuevo episodio de New Heights tiene lugar este miércoles 13 de agosto de 2025 a las 19:00 horas ET. Aquí te explicamos cómo seguirla y por qué este episodio se ha convertido en un evento global.

1. Fecha y hora del estreno

El episodio con Taylor Swift se publicará el miércoles 13 de agosto a las 19:00 horas ET. En España, se podrá ver la madrugada del jueves 14 de agosto a la 01:00, mientras que en México estará disponible el mismo miércoles a las 17:00 horas.

2. Plataformas disponibles

El programa se podrá ver en el canal oficial de New Heights en YouTube, donde será posible activar subtítulos en inglés y la traducción automática al español. También estará disponible en audio a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Wondery.

3. Contenido del episodio

La aparición de Taylor llega después de una campaña de expectativa muy cuidada. En un adelanto se la vio abriendo una maleta con sus iniciales y un disco, lo que sirvió para revelar el título de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl. El anuncio se hizo a las 12:12 a. m. ET del 12 de agosto. El avance también mostró la complicidad de la pareja, con referencias a su vestimenta y a la química que comparten frente a la cámara.

En redes sociales, la reacción fue masiva. Uno de los clips promocionales logró más de 4,5 millones de "me gusta" y una tasa de participación del 145 por ciento, muy por encima del promedio habitual de este tipo de publicaciones.

4. Horarios por región

Región Fecha / Hora local Plataforma España (peninsular) Jueves 14 de agosto, 01:00 h YouTube / Spotify / Apple Podcasts México (CDT) Miércoles 13 de agosto, 17:00 h YouTube / Spotify / Apple Podcasts Boca Raton, Florida (ET) Miércoles 13 de agosto, 19:00 h YouTube / Spotify / Apple Podcasts

Esta es la primera entrevista pública de Taylor Swift desde que fue nombrada Persona del Año por la revista Time en 2023. El podcast New Heights ya contaba con una sólida base de seguidores, con 2,5 millones de suscriptores a finales de 2024, pero la presencia de la artista lo posiciona para alcanzar audiencias mucho más amplias. El episodio mezcla dos mundos que rara vez se cruzan: la música pop y el fútbol americano profesional, creando un producto de interés tanto para fans de la cantante como para seguidores del deporte.

6. Claves de la estrategia

La presentación estuvo marcada por elementos icónicos asociados a Taylor, como el uso del color naranja, referencias al número 13 y una coordinación exacta entre el lanzamiento del adelanto y el anuncio del nuevo álbum. Esta táctica generó expectativa y conversación a nivel global.

Para medios y creadores de contenido, resulta clave aprovechar términos como "Taylor Swift podcast español", "ver New Heights con Taylor" o "podcast Travis Kelce escuchar" para captar búsquedas orgánicas.