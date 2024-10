Taylor Swift no estuvo presente en el evento de caridad del cumpleaños número 35 de Travis Kelce, el 'Kelce Car Jam', celebrado el 5 de octubre de 2024 en Kansas City.

Este evento anual, que tiene como objetivo recaudar fondos para su fundación '87 and Running', atrajo a amigos cercanos y familiares, incluyendo a su hermano Jason Kelce y a su compañero de equipo Patrick Mahomes.

Sin embargo, la ausencia de Taylor Swift no pasó desapercibida, alimentando brevemente rumores de tensión en la relación, los cuales fueron rápidamente desmentidos. ¿La razón? Taylor estaba ocupada asistiendo a la boda de su prima, lo que explicaría por qué no pudo estar presente en el evento de su novio​.

A pesar de su ausencia en el evento, Kelce confirmó que Taylor sí estará en el próximo juego de los Kansas City Chiefs, el 7 de octubre, cuando enfrenten a los New Orleans Saints en Arrowhead Stadium.

La estrella de la música ha sido una presencia frecuente en los partidos de Kelce, generando una mezcla de reacciones positivas y críticas. Mientras que muchos fanáticos están encantados de ver a Swift animando desde las gradas, algunos aficionados de la NFL han expresado su preocupación por si esta relación podría afectar el rendimiento de Kelce en el campo y desviar la atención al deporte.

No obstante, personas cercanas a la pareja han aclarado que ambos gestionan sus carreras de manera equilibrada, y las especulaciones de que Swift sea una distracción han sido calificadas de "misóginas" y "absurdas"​.

Desde que comenzaron los rumores sobre su relación en julio de 2023, cuando Travis mencionó en su podcast su interés en Taylor, la cantante ha asistido a varios partidos de los Chiefs, incluyendo su primera aparición en septiembre de 2023, en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Chicago Bears en el Arrowhead Stadium.

Aquí, Taylor fue vista compartiendo en el palco con nada menos que la mamá de Travis, Donna Kelce, lo que desató una verdadera locura en redes y los medios deportivos.

Pero eso no fue todo. Una semana más tarde, el 1 de octubre de 2023, Taylor repitió la hazaña, pero esta vez en el MetLife Stadium, donde los Chiefs se enfrentaron a los New York Jets. Y no estaba sola: llegó acompañada de sus amigos de Hollywood, como Blake Lively, Ryan Reynolds y Hugh Jackman.

Esto ha convertido su relación en un tema recurrente en los medios y ha hecho que las redes sociales exploten con cada aparición pública que hacen juntos. Los fanáticos ahora esperan ver cómo continúa esta historia, especialmente con Taylor Swift de vuelta en las gradas el lunes​.