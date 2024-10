La exprimera dama mexicana y actriz Angélica Rivera, conocida como La Gaviota, rompió el silencio sobre su vida personal al responder preguntas sobre cómo está su corazón, a su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

La artista también confirmó su retorno a la televisión y explicó el tipo de proyecto que le llama más la atención.

"Tengo tres hijas maravillosas estoy bendecida", dijo la artista ante una veintena de periodistas, que como un enjambre las rodearon a ella y a su hija Sofía Castro, quien está en un largo proceso nupcial. La joven, también actriz, ya se casó por el civil y ahora prepara la ceremonia religiosa.

Sobre la ceremonia del civil, Sofía apareció acompañada de su mamá. "Fue Sofi quien lo decidió a la mera hora. Fue una sorpresa"; afirmó y aseguró que su exesposo José Alberto 'El Guero' Castro estuvo de acuerdo con la idea.

En ese sentido, La Gaviota confirmó que está abierta a proyectos televisivos. "Quiero encontrar esa oportunidad, pero tiene que ser el próximo año", indicó y explicó que ahora está enfocada en ayudar a su hija con la boda con el empresario hotelero Pablo Bernot.

El regreso de Angélica Rivera a la actuación

En cuanto a lo laboral, La Gaviota dijo estar buscando "algo que tenga que ver con el amor. Es lo que siempre he hecho. Yo me formé en el melodrama"; indicó. Aunque no lo confirmó, extraoficialmente se ha asegurado que ya retomó la actuación en una serie para Netflix grabada en México, aunque no hay detalles.

Su último trabajo ante las cámaras fue justamente en la telenovela que le dio su apodo: 'Destilando Amor', una producción inspirada en 'Café con Aroma de Mujer´, pero llevada al mundo del tequila en 2007.

Luego se retiró para casarse con el ahora expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, del que se divorció al terminar su sexenio.

El corazón de Angélica Rivera

Como ya es costumbre, los periodistas le preguntaron sobre su vida sentimental, pero a diferencia de otras veces, cuando evadía la respuesta, dijo categóricamente: "Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor".

Aunque inicialmente pareció hablar del amor romántico, luego se fue por la tangente y aclaró: "el amor que uno se tiene".

Y ante el comentario machista de que 'si no quería estar enamorada para verse más bella' replicó elegantemente que "no necesito yo un hombre para mantenerme bella". Así de digna, elegante y empoderada siguió su camino al lado de su hija. Es posible que la próxima vez que la veamos sea en la ceremonia eclesiástica y después, con algún personaje con el que le valga la pena regresar.