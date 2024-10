"Le di la vuelta a mi mundo pa' que se pareciera a ti, pero por más palmeras que plantemos en el jardín, esto jamás será La Habana y yo siempre seré Madrid". Sí, así con esa frase rompecorazones y cortavenas comienza 'Palmeras En El Jardín', la nueva canción de desamor de Alejandro Sanz, que le dedicó a su ex, Rachel Valdés.

Ay, el corazón, qué sería de la música de estrellas como Sanz si no los rompieran en mil pedazos de vez en cuando. Y si no sabes qué pasó acá te contamos.

Aunque la vida amorosa del cantante ha estado plagada de romances y algunos escándalos, su más reciente historia de amor, la que vivió con la artista plástica, comenzó con gran expectativa (y revuelo) por allá en 2019, cuando el cantante de 'Cuando nadie me ve' hizo pública su relación con la artista cubana. Si bien, ella ya tenía un nombre propio en el mundo del arte, la relación con Sanz la puso en ojo público, marcando el inicio de un noviazgo que parecía de ensueño, pero que terminó con más sombras que luces.

Valdés, nacida en La Habana en 1990, reveló en 2020 en una entrevista con Vanity Fair, cómo fue su infancia difícil en Cuba, afectada por la escasez, y también detalló los primeros pasos de su romance con Sanz.

Le dio la vuelta a su mundo

Según la artista, conoció al músico en Miami a través de amigos en común. "Es grande como persona y como artista", comentó en su momento, destacando su humildad y empatía. Sin embargo, la relación que parecía perfecta escondía varios conflictos, algunos de los cuales comenzaron desde el principio, ya que el romance entre ambos surgió al parecer mientras Sanz aún estaba casado con Raquel Perera, madre de dos de sus hijos.

Con el tiempo, las tensiones en la relación comenzaron a aflorar. El periodista de Antena 3, Aurelio Manzano, afirmó que Valdés tenía un carácter fuerte, lo que habría generado muchas discusiones entre la pareja. Manzano aseguró que aunque los primeros meses todo era "fantasía", las peleas no tardaron en llegar. La relación de ella con los hijos de Sanz también fue un factor de conflicto, pues según el periodista, la artista no facilitó la convivencia familiar como lo hizo en su momento Raquel Perera con Jaydy Michel, la primera exesposa de Sanz.

El año pasado, mientras Sanz se encontraba en su gira por Latinoamérica, lanzó un mensaje tristísimo en redes que preocupó a sus seguidores: "No estoy bien. Estoy triste y cansado". Esto desató una ola de especulaciones sobre la causa de su dolor, muchas de las cuales apuntaban a su relación con Valdés. A pesar de los rumores, él defendió públicamente a su (ex) pareja afirmando que Valdés era una "mujer increíble" y que su estado de ánimo no tenía relación con ella. Aún así, la pareja terminó haciendo pública su separación poco después.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

La artista abandonó la casa que compartían en Madrid y regresó a Barcelona con su hijo, Máximo, en ese entonces de 9 años de edad y que es fruto de su relación con un abogado catalán. A partir de ese momento, se concentró en su trabajo y en seguir adelante con su vida.

Valdés comentó hace unos meses (mucho antes de la nueva canción) que se seguían tratando con respeto y cariño, que ambos estaban bien y que iban a seguir estándolo por los múltiples proyectos que cada uno tenía.

Un corazón ¿recuperado?

Pero el tiempo pasó para ambos, y ya este año, hace tan solo unos días, Sanz fue visto en Miami acompañado de la actriz española Candela Márquez en un partido del Inter de Miami, lo que rápidamente desató rumores de un posible nuevo romance. Aunque ninguno de los dos ha confirmado su relación, la especulación está en el aire, y muchos ya hasta comparan a Márquez con Shakira, dada la apariencia levemente similar de ambas, porque sí, hay una gran fanaticada que aún guarda la esperanza de que Shak y Sanz estén juntos en algún momento (suspiros).

Así terminó, al menos por ahora, la historia entre Sanz y Valdés, un romance por el que el cantante le dio vuelta a su mundo y le plantó palmeras en el jardín, inspirándolo a componer una vez más, como el Sanz del pasado.