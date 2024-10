Las redes sociales tienen nuevas heroínas y esta chica definitivamente se ganó su lugar entre las vengadoras más creativas de TikTok.

Todo comenzó cuando, con sospecha o no, nuestra protagonista decidió echarle un vistazo al celular de su novio para pasarse al suyo las fotos de sus más recientes vacaciones juntos. Pero lo que vio la dejó fría: no tuvo tiempo de ver los momentos felices con su chico, si no unos mensajes guardados de Snapchat que no dejaban lugar a dudas, ¡la estaba engañando!

Sin embargo, luego de irse al baño a llorar, en lugar de hacerle una escena o hacerle reclamos, esta chica decidió que la venganza se sirve mejor... a dos horas de la frontera con México.

Según relata en su popular video de TikTok, que ya ha acumulado más de un millón de likes, su plan comenzó esa misma noche. Ella sabía que al día siguiente su novio tenía libre, así que le sugirió que se fueran de paseo. "¿Qué tal si vamos a Six Flags?", le propuso con una intención de esas que solo la calma antes de la tormenta puede ocultar. El chico por supuesto aceptó de inmediato.

Pero lo que el novio ignoraba por completo no era solo que ya había sido descubierto, si no que además estaban a la misma distancia de San Antonio, donde está el parque al que había sido invitado, que de la frontera con México, en Laredo. ¡Una jugada maestra de quien pensó en todo!

Una venganza inédita

Primero, lo convenció de que compraran las cosas que necesitaban para el camino, total, serían solo dos horas. Luego le sugirió que fuera al baño para no parar en la ruta. Todo fríamente calculado para evitar que le diera hambre y pensara en buscar en su GPS algún lugar donde comer unas hamburguesas. Pero la gran hazaña fue lograr que descansara, es decir, que se durmiera en el auto mientras ella manejaba.

Y así comenzó el viaje: él, relajado y creyendo que iba a tener un día divertido en las montañas rusas y ella, echándose porras y diciéndose a sí misma "pues si yo lo traje, yo lo devuelvo".

Al cruzar el último tramo de la carretera, ya en la frontera con México, una inspección al auto en el que iban despertó al bello durmiente. Demasiado tarde, amigo, porque ya estaban en el lado mexicano.

La reacción del novio fue todo un poema. Pero nuestra vengadora no se quedó atrás y le dijo, "tú quieres ser un cabrón, pues sé un cabrón e inicia de cero, y vente tú solo o que ella te traiga, pero pues a mí no me vas a utilizar, y te dejo acá". Se dio la vuelta, lo bajó y le dio un dólar de 50.

Las otras caras de la historia

Por su puesto los chistes alrededor de esta historia no se hicieron esperar, y ahora hay millones de cuentos y de videos con hombres que le "temen" a una invitación a Six Flags.

Y por otro lado también está el lado legal. Que no es tan divertido y por el que la nueva vengadora de las mujeres engañadas podría estar en serios problemas.

Según el TikToker y abogado Carlos Eduardo Espina, esta chica podría pasar varios años en prisión debido a lo que le hizo a su exnovio. Al parecer cometió un delito y podría ser acusada de secuestro o hasta de tráfico de personas. Obviamente por este video también le llovieron críticas al TikToker a quien acusaron de machista. Carlos Espina tuvo que publciar otros dos videos aclarando que él solo había dado la información... No aclares que oscurece, Carlos.

@carlos_eduardo_espina Una chcia que regresó a su novio a México ahora podría pasar decadas en prisión 😱 ♬ original sound - Carlos_Eduardo_Espina

¿Qué aprendimos de esta historia? Bueno, eso se los dejamos a ustedes.