Desde que se hizo pública la relación entre Selena Gómez y Benny Blanco las opiniones no han parado. Mientras que algunos se muestran felices por la nueva oportunidad en el amor para Selena, otros no se encuentran muy convencidos sobre esta pareja que ha demostrado no darle tanta importancia los comentarios.

Aunque algunos de los fans mantengan sus reservas con respecto a Benny, David Henrie, el hermano de Selena en la famosa serie 'Los Hechiceros de Waverly Place' y su próxima serie secuela 'Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place', se ha mostrado feliz y entusiasmado de poder conocer y convivir con el novio de la actriz.

En una reciente entrevista realizado por E! News en el set de la nueva serie de Disney que muestra a la familia Russo como hechiceros adultos, David aprovechó para hablar sobre su reciente encuentro con Benny. Según las declaraciones del actor, Selena y su novio productor fueron a cenar junto a él y su esposa Maria Cahill.

Durante la velada ambas parejas tuvieron la oportunidad de convivir y conocer mejor a Benny. De esta esplendida cena, David no solo destaca la simpatía y humor del músico originario de Virginia, sino también su buen ojo y paladar para escoger loe mejores platos dentro de un menú.

"Es un gran tipo. Es hilarante; me tuvo riendo todo el tiempo (...) Tuvimos una cena increíble juntos, comida italiana, por supuesto, y Benny tiene un talento para elegir los mejores platos", expresó el actor que vuelve a repetir su papel como Justin Russo.

Estas palabras de apoyo a la relación de Selena tienen un gran significado por el tipo de vínculo que David y ella han mantenido a lo largo de los años. Ambos actores se conocieron durante las grabaciones de 'Los Hechiceros de Waverly Place', y al igual que en la ficción, construyeron un lazo de fraternidad y hermandad que los ha ayudado a seguir siendo amigos aún en su etapa adulta.

David mencionó en la misma entrevista que aunque su amistad se mantiene intacta, han habido muchos cambios en su dinámica. De este modo, el actor aseguró que en un principio el asumió el papel de hermano mayor dentro y fuera de cámaras, esto debido no solo a sus papeles en la serie sino también por la diferencia de tres años que existe entre ellos.

Sin embargo, y a medida fueron creciendo, la relación se volvió de iguales, donde David comprendió que ya no necesitaba proteger a Selena, ya que era una persona adulta capaz de cuidarse y decidir por su cuenta. Aún así, afirmó que ellos siempre se tendrán en sus vidas y estará listo para apoyarla en sus decisiones.

"Confío completamente en Selena y solo quiero que sea feliz. Ella sabe que siempre estaré a su lado", declaró David para E! News.

De igual forma, David aprovechó para compartir la buena relación que Selena y su esposa mantienen, dejando claro que eran grandes amigas y, que incluso, compartían charlas de mujer a mujer, en las que él participaba de vez en cuando solo para hacer alguna broma.

Benny y Selena empezaron a salir desde mediados del 2023, aunque al principio prefirieron mantener su relación fuera de los reflectores. Antes de esto, se vinculó a la actriz con el cantante y ex-integrante de One Direction, Zyan Malik.

Tras idas y venidas hace un par de años con el cantante Justin Bieber, quien terminó casándose con la modelo Hailey Baldwin (ahora Bieber), Selena parecía haberse alejado del amor hasta conocer a Benny.