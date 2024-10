Sin lugar a dudas, la música de Shakira siempre ha tenido un lugar especial en el corazón de sus fans, y una de sus canciones más icónicas, 'Inevitable', fue un parteaguas en su carrera.

Esta balada con toques de rock, lanzada en 1998 como parte de su álbum '¿Dónde Están los Ladrones?', no solo refleja la profundidad emocional que caracteriza a la cantautora colombiana, sino que también captura la esencia de sus luchas personales y su crecimiento como artista.

El álbum, que incluye clásicos como 'Ciega, Sordomuda' y 'Si Te Vas', refleja una fusión de ritmos y géneros que abarca desde el rock hasta la música folclórica colombiana.

'¿Dónde Están los Ladrones?' no solo fue un éxito comercial, alcanzando el estatus de platino en varios países, sino que también mostró la evolución artística de Shakira, quien empezaba a explorar letras más profundas y complejas en sus canciones.

La historia detrás de 'Inevitable'

'Inevitable' fue escrita por Shakira en una noche mágica en el parque natural Tairona, Colombia. La inspiración surgió mientras contemplaba las olas y el cielo estrellado junto a un amigo, lo que dio lugar a una canción que se ha vuelto un himno de amor y autoconocimiento.

Con letras que destacan las imperfecciones de la protagonista—como no saber hacer café o entender de fútbol—la canción muestra una vulnerabilidad que conecta con los oyentes.

Recientemente en una entrevista, la cantautora, que ya está preparando su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', reveló detalles sobre el proceso creativo detrás de la canción, asegurando que la lograron, letra y música, en tan sólo 15 minutos.

Te puede interesar: Shakira posterga conciertos en Estados Unidos y desata la ira de los fanáticos

"Fue como si me la hubieran dictado, no hubo un momento de duda, fue un devenir de dialéctica y de palabras y de sentimientos y emociones, fue como un autorretrato. Tenía unos 19, 20 años y quería verme frente a un espejo, de ahí viene todo el comienzo ¡aunque ahora si me baño los domingos!" indicó entre risas.

Desde su lanzamiento, 'Inevitable' logró un lugar importante en las listas de éxitos, alcanzando el número tres en el Billboard Hot Latin Tracks. A pesar de no haber sido un número uno, se ha mantenido relevante a lo largo de los años, siendo una de las más interpretadas por Shakira en sus giras y conciertos.

La conexión emocional que establece con el público la convierte en una favorita en cada presentación, ¡estamos seguros que será un momento icónico en la gira que está por comenzar!