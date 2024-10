En inglés

Una vez más, Fat Joe está siendo criticado por su presentación en el juego tres de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York celebrado el lunes 28 de octubre. Lo que inició como un chiste, ahora que los Yankees perdieron, está teniendo un efecto bola de nieve.

En una publicación en su cuenta de Instagram el 28 de octubre, Fat Joe compartió varias fotos del evento, así como algunos videos de su actuación. Los videos no fueron muy impresionantes, y se puede ver a Fat Joe luchando por mantenerse al ritmo de la pista de respaldo. Ahora, lo culpan por el fracaso de los Yankees contra los Dodgers ese lunes, dejándolos a solo una derrota de ser eliminados.

"Los Yankees merecían algo mejor. Sinceramente, un fanático de los Dodgers", escribió una persona.

"El jonrón de Freddie llegó hasta lo más alto", bromeó otra, haciendo referencia al grand slam histórico de Freddie Freeman de los Dodgers en el primer juego de la serie y la elección de Fat Joe de interpretar 'All the Way Up.'

"En cuanto salió Fat Joe, supe que estábamos condenados...", comentó otro fanático de los Yankees.

"Este es el momento en que supe que los Yankees perderían el juego esta noche", dijo alguien más.

"Ese lanzamiento del micrófono les va a costar el juego", agregó otro en un video diferente de la presentación.

Fat Joe opening up for the Yankees might be one of the worst things I’ve ever witnessed 😭😭😭 pic.twitter.com/O6oF1P3uX9 — ʜᴀᴍᴍᴇʀ ᴛɪᴍᴇ🦈(ɪɴᴋ) (@HammerTimeLays) October 29, 2024

"Uf - imagina lanzarle indirectas a los Dodgers en esta actuación solo para estar perdiendo 4-0 en la octava entrada esta noche", escribió un usuario de Instagram.

"Los Dodgers avanzan a 3 - 0 con esta actuación", bromeó otro.

"Crack, no te voy a mentir, te están culpando por la derrota esta noche 😢", se lee en otro comentario.

Muchos comentarios lamentaron que Fat Joe fuera el artista elegido, considerando que otros raperos prominentes, como 50 Cent y Nas, son de Nueva York. Para empeorar las cosas, la actuación anterior de Ice Cube en un juego de los Dodgers fue aplaudida universalmente.

Sin embargo, parece que Fat Joe no está prestando atención a las críticas, ya que ha vuelto a publicar en sus historias de Instagram varios mensajes de fans que elogiaron su actuación.

"Ganamos, sin importar el resultado, en lo que a mí respecta @fatjoe", se lee en una publicación.

Esta no es la primera vez que una actuación de Fat Joe en la Serie Mundial es duramente criticada. El rapero interpretó sus canciones "New York" y luego "All The Way Up", recibiendo comentarios negativos.

Algunos usuarios de internet incluso calificaron su actuación como "lo peor" que han visto, mientras que otros dijeron que Ice Cube dio una mejor actuación que él.

Fat Joe también fue criticado por usar Timberlands en el montículo durante su presentación, ya que esto podría haber generado más trabajo para el equipo encargado de mantener el montículo en buenas condiciones en un momento ya de mucha actividad, además de dañar la tierra.

"Estamos tratando de ganar un juego mañana. Ahí está nuestro enfoque", dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone.

"Ojalá podamos ser esa historia increíble y sorprender al mundo, pero ahora se trata de intentar conseguir una ventaja, ganar un juego y forzar otro y luego seguir adelante. Pero primero tenemos que ganar uno", agregó. Sí, ganaron uno, para perder el siguiente.

Pero al final del día, los Dodgers se llevaron la victoria en el juego 3 contra los Yankees con un marcador de 4-2 el 28 de octubre. El juego 4 que tuvo lugar el el 29 de octubre quedó 11-4 ganando los Yankees.

Desafortunadamente la victoria final no fue del equipo neoyorquino. Perdiendo el último partido 4-1 ante su contrincante. Los campeones de la serie mundial 2024 son los Los Angeles Dodgers, llevándose el octavo título en esta serie.