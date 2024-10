La exesposa de Alejandro Sanz, Jaydy Michel, habló sobre la nueva relación del cantante y su ruptura con Rachel Valdés, su pareja hasta hace un año. En una entrevista ante los medios que estaban cubriendo el evento de Harper's Bazaar: 'Bazaar Women of the Year 2024', en Madrid, Jaydy compartió su opinión de una manera relajada y habló también sobre su vida actual y lo que le está enseñando a su hija Manuela.

Sin querer meterse demasiado en la vida amorosa de su ex, la mexicana fue clara: "Ya me preguntaron eso el otro día. La verdad, no tengo nada que decir, no me toca a mí. Sería muy atrevido por mi parte", dijo.

Sin embargo, aprovechó para dejar claro el cariño que sigue sintiendo por él: "Siempre he querido mucho a Alejandro y solo espero que esté bien, esté donde esté. Ante la pregunta de si Sanz tuvo o no el corazón partío, la modelo respondió: "Él nunca ha tenido el corazón partío, eso solo es una canción, así que seguro que está muy bien".

Sobre lo que parece ser la nueva relación de Sanz, quien está saliendo con la actriz Candela Márquez, Jaydy prefirió mantenerse al margen: "Es que no sé si está enamorado o no, y bueno, no es mi incumbencia. Solo quiero que esté bien, esté como esté", aseguró con tranquilidad y así, con una sonrisa en tono casi de 'no me pregunten más por mi ex', Jaydy dio por cerrada las preguntas sobre la vida romántica del cantante.

De todos modos Alejandro Sanz sigue siendo noticia y por eso es que todos están tratando de ver qué onda, qué pasa por su vida. Más aún cuando hace tan solo unos días lanzó su nuevo sencillo 'Palmeras en el jardín', que según él mismo está dedicado a Rachel Valdés.

"Todas mis canciones tienen una destinataria", confesó en una entrevista con Billboard, en la que aseguró que esta vez simplemente fue mucho más evidente. Pero a pesar de ese aire nostálgico, Sanz parece haber vuelto a ilusionarse con el amor.

Sanz abiertamente coquetea en redes con su nuevo interés amoroso. En algunas publicaciones incluso ha posteado frases sexis y juguetonas que dejan poco a la imaginación (o mucho). Como esta interacción:

Mientras tanto, Jaydy está enfocada en su vida. Dice que con la edad las mujeres aprenden y se vuelven más seguras que nunca y que lo más importante es saber quién eres, que no hay necesidad de demostrarle nada a nadie, y eso es lo que intenta transmitirle a Manuela, la hija que tiene con Sanz. La modelo, que está casada desde 2011 con el exfutbolista Rafa Márquez está inmersa en proyectos y varias colaboraciones con marcas, lo que la mantiene activa y feliz.

Jaydy también aprovechó para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad actual, debido al marco del evento, que premia a mujeres empoderadas y exitosas: "Ya sabemos la fuerza que tenemos, quiénes somos, y nuestro papel tan importante. El hombre que no lo vea, pues ya se quedó un poquito antiguo". Con esta declaración, y con el énfasis en que quiere que su exmarido esté bien, sea como sea, Jaydy demostró que ya pasó mucha agua bajo el puente cuando se trata de su relación con Sanz.