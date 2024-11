Si bien la relación entre Eva Daniela y Juan Osorio ha captado la atención del público no solo por su amor y su compromiso, sino también por la notable diferencia de edad que existe entre ellos. Hoy, vuelven a estar en el ojo público tras las declaraciones de la actriz de ¿Qué le pasa a mi familia?

Eva Daniela ha expresado su deseo de formar una gran familia junto a Osorio, revelando que le gustaría tener hasta nueve hijos. En una reciente entrevista, mencionó: "Cuando algo va bien, la vida te va marcando lo que sigue... me gustaría ser mamá como de nueve hijos" .

Esta declaración ha generado tanto admiración como sorpresa entre sus seguidores, especialmente considerando la edad del productor - se llevan 38 años. Sin embargo, Eva ha dejado claro que su amor es más fuerte que cualquier crítica relacionada con su diferencia de edad.

El compromiso fue anunciado el pasado 6 de octubre, cuando ambos compartieron en Instagram una emotiva foto mostrando sus manos entrelazadas y el anillo de compromiso. Eva describió el momento como inolvidable y lleno de felicidad.

Aunque todavía no tienen una fecha específica para la boda, ella está emocionada por los planes que tienen en mente: "Todavía no tengo el vestido, pero ya lo he planeado mucho en mi mente".

¿En celibato hasta la boda?

Uno de los aspectos más interesantes de su relación es la promesa que Juan Osorio hizo al inicio de su noviazgo: vivir en celibato hasta el matrimonio. En entrevistas pasadas, Osorio ha mencionado lo importante que es para él disfrutar plenamente del día de su boda y cómo desea que ese momento sea especial para ambos. Esta decisión ha sido bien recibida por Eva, quien se siente "respetada y valorada en su relación".

Los hijos de Juan Osorio

Muchos han pensado que el reconocido productor tiene un solo hijo, cuando la realidad es que son ha sido padre de cuatro:Miriam, Juan, Sabrina y Emilio.

Miriam y Juan sus hijos mayores, nacieron durante matrimonio entre el productor y Ofelia Ávalos. Ambos se dedicaban a producir telenovelas y Juan alcanzó a ser jefe de producción en Televisa, lamentablemente este falleció a sus 30 años en 2013 por un infarto fulminante.

Hasta el momento Sabrina no ha participado tanto en el medio como sus hermanos, pero Emilio, ya ha mostrado sus talentos para el canto y la actuación. De hecho quedó como quinto finalista del reality show La Casa de los Famosos, en la primera edición en México.