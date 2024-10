Lo último que se habría imaginado el peruano Nicola Porcella, cuando intentaba descubrir qué hacer con su vida, en su natal Lima, era que terminaría en Estados Unidos promoviendo un programa de reality TV original, en el que él es el protagonista.

Así lo confesó el conductor del programa 'Hoy' y estrella de la nueva producción 'Soltero Cotizado', en una entrevista con ENSTARZ ¡Latino! desde la sede de TelevisaUnivision en Miami. "No era parte ni de mis sueños", contó, tras revelar que su camino hacia el mundo del entretenimiento ha sido fortuito y no buscado, aunque muy agradecido.

Sus primeros pininos fueron como modelo, después de que lo "descubrieron" en la calle. Lo mismo pasó cuando entró a la televisión peruana. Después de participar en varios programas de realities, entró al que terminaría de cambiar su destino: 'Esto es guerra'. La productora fallecida productora de Televisa Magda Rodríguez llevó el formato a México y lo quiso a él con el concepto.

"Le estoy agradecido de por vida", afirmó y confesó que a menudo piensa en ella. "Creo que estaría muy feliz de todo lo que me está sucediendo. Es mi ángel".

Nicola Porcella y los realities

Así como 'Esto Es Guerra' y su versión mexicana 'Guerreros' le cambiaron la vida, la primera temporada de 'La Casa de los Famosos México' se la terminó de revolcar. "Todo para bien", dice y todo así, sin buscarlo. Con mucho trabajo, pero también con ángeles en el camino, que le facilitaron la ruta y le siguen acompañando.

Algunos de ellos, como Wendy Guevara, estarán en su nuevo proyecto: 'Soltero Cotizado'. Es, si las cosas siguen como van, el último reality inmersivo que hace. "He estado en todo tipo de formatos, creo que ya", manifesta, ante la pregunta de si volvería a encerrarse o ir a un lugar remoto para estar en la televisión.

Su meta es desarrollar su rol de conductor, como el que lleva en 'Hoy', el matutino de Televisa, y de actor. Ya tuvo personajes recurrentes en telenovelas en Perú y México.

"Yo he trabajado en la construcción, he hecho muchas cosas diferentes. El trabajo no me da miedo. Sé hacerlo", afirmó. Piensa que la constancia y la dedicación son las claves del éxito. Eso y ser flexible.

Nicola ¿enamorado?

Son características que le sirvieron en 'Soltero Cotizado', en el que 18 mujeres luchan por conseguir su amor, o un premio. "La mitad son sinceras, la otra mitad son embusteras", manifestó. Lo que pasa de episodio en episodio "es una verdadera locura.

"Las participantes se enfrentarán en dinámicas que pondrán a prueba su destreza, su fuerza mental y emocional y sacará a relucir sus verdaderas intenciones. Tendrán que luchar por tener momentos a solas con Nicola y se señalarán entre unas y otras. Al final, nuestro protagonista decidirá quién es la eliminada de la semana. Aquella chica que supere los retos, se salve de las eliminaciones y logre llegar al cortejo final, podría convencerlo de que es su pareja idea", explican los productores en un comunicado.

De semana en semana, se van eliminando las concursantes que Nicola encuentra que no son para él, o por falsas, o porque no combinan. "Afortunadamente no estoy solo", señaló. El programa cuenta con la conducción de Montserrat Oliver. Wendy Guevara y otras personalidades de realities mexicanos estarán con él.

La escogida termina haciendo un viaje con él. Aunque se describió como lengua floja "hablando de más", Nicola consiguió no dar ni un spoiler. No contó ni si había encontrado el amor, ni a dónde se iba de viaje.

De quién sí que se declaró enamorado fue de su hijo Adriano, el amor de su vida. De eso y del futuro que está construyendo. Un paso a la vez y, quizá con una compañera que haya conseguido en 'Soltero Cotizado'. Pero habrá que ver el programa, que en Estados Unidos se transmite en Unimás y en México Canal 5, para descubrirlo.