El artista canadiense Shawn Mendes solía ser muy privado y decimos solía porque en los últimos días las cosas cambiaron. En menos de una semana habló de su sexualidad, su amor por Camila Cabello y hasta de un embarazo no deseado.¡Mucha información y de golpe!

No es casualidad, Mendes está por sacar su próximo disco. La producción homónima sale el 15 de octubre y el sencillo 'Heart of Gold' fue lanzado hoy al mercado. Es la misma canción qe debtó la semana de la muerte de Liam Payne, a quien le dedicó la interpretación.

Shawn Mendes detrás de la máscara

En una entrevista con el New York Times, para promover su disco, Mendes señaló que inicialmente no estaba de acuerdo con un productor que le sugirió que incluyera letras muy personales sobre su experiencia con un susto de embarazo en su canción 'Why Why Why'.

"Entonces me dije: '¿Por qué estoy haciendo esto? "Quería derribar todos los muros que quedaban entre la gente y yo", decidió Mendes al final. En la canción, Mendes canta: "Pensé que estaba a punto de ser padre / Me sacudió hasta la médula, sigo siendo un niño / A veces todavía lloro por mi madre".

Aunque Mendes no dio el nombre de la pareja en cuestión, anteriormente se le ha relacionado con Cabello y Sabrina Carpenter- No son las únicas, pero los fans están convencidos que el susto fue con una de las dos.

Shawn y Camila ¿Para siempre?

La relación entre ambos artistas duró entre idas y venidas una década. Terminaron el año pasado, pero a pesar de su ruptura con Cabello, Mendes comparte que ella sigue siendo una persona importante en su vida.

"Tengo nervios sólo de hablar de ello, sólo por lo que la gente diría", comenzó Mendes."Pero honestamente, hasta el día de hoy, si algo pasara en mi familia y si algo me pasara a mí, ella sería probablemente la primera persona a la que llamaría", reveló.

"Nuestra relación me está enseñando lo que significa el amor, a lo grande", llegó a señalar Mendes en su momento.

Cabello y Mendes tienen una larga historia juntos. Se conocieron cuando la ex estrella de 'Vine' y la cantante, que por aquel entonces formaba parte de Fifth Harmony, telonearon a Austin Mahone en una gira en 2014. Al año siguiente desataron rumores de relación cuando se unieron para la canción "I Know What You Did Last Summer".

Sin embargo, no fue hasta julio de 2019, cuando la pareja fue vista cogida de la mano en Hollywood, que los rumores de relación parecen confirmarse. Por la misma época, lanzaron su canción 'Señorita'.

La pareja terminó en el 2021. Luego, en el 2023, fueron vistos besándose en Coachella, desatando un rumor de reencuentro.

Shawn Mendes and Camila Cabello at Coachella yesterday

Sin embargo, no duraron y acabaron rompiendo por segunda vez.

"Siempre me preocuparé por él y lo querré. Es tan buena persona. Tengo suerte porque algunas personas tienen ex que son horribles, y él no lo es. Es una persona realmente amable y buena", dijo Cabello en el podcast Call Her Daddy en 2024.