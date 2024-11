La exconductora de televisión y modelo Rashel Díaz anunció en sus redes sociales que pronto se convertirá en abuela. La ahora empresaria y motivadora cubana y su esposo Carlos García dieron la noticia en sus redes sociales con una dulce foto y varios videos, en los que se puede ver cómo se enteraron de que su familia crecerá de nuevo.

A sus 51 años y con una figura y energía envidiables, Rashel no puede estar más lejos de la imagen de una abuela, pero en las imágenes se puede ver la emoción que siente al entrar en una etapa de la vida tan dulce como es la de ver a los hijos convertirse en padres.

Sin duda, tanto ella como Carlos lo van a disfrutar al máximo.

En abril del año pasado los García Díaz habían contado que la familia se había agrandado con la llegada de una mascota. "Diles del bebé que vamos a tener"; dijo Rashel en un divertido video en Instagram. Los fans disfrutaron de la broma y desde que llegó el perro a la casa han seguido sus peripecias.

Ahora, el nuevo miembro de la familia es el bebé que espera Madelyn, la hija de Carlos. La joven, que vive en Carolina del Norte con su esposo y su mamá se casó el año pasado. Desde que la conoció cuando la joven tenía 13 años, Rashel la consideró una hija más y se lleva muy bien con Juan y Daniela, los hijos de la presentadora de su primer matrimonio.

Ahora, Rashel y Carlos se convertirán en abuelos en conjunto, dando inicio a una nueva etapa en su unión.

Como si eso no fuera suficiente, ya saben que el nieto o nieta recibirá el nombre de James, que en inglés puede ser unisex, y que nacerá en junio de 2025. Es decir, será un bebé de verano, con toda la luz y el entusiasmo que genera la temporada de calor.

TREMENDA NOTICIA: ¡¡¡SEREMOS ABUELOS!!! 🎁🩷

Así la historia: El pasado viernes estábamos aterrizando en la Ciudad de Miami, cuando recibí un texto de nuestra hija Madelyn donde me decía que porfi la llamara por video llamada. 🤔 Saben ustedes que las madres conocemos cuando hay algo diferente 🙈 Jajaja sé que muchas me entenderán. Y le dije a mi esposo: "Babe, creo que Maddie está embarazada!!". Le envié un texto preguntándole: "¿estás embarazada?🤰🏻". Pero no hubo respuesta !!!

Así que, en cuanto salimos del aeropuerto hicimos la llamada que cambiaría nuestras vidas!!!

OMG cómo les explico nuestra emoción. Ella nos preguntó: "¿están listos para ser abuelos? 😍" Obvio le dije SIIIII 🥳🎉 mi esposo, creo que en sus nervios y bromeando le dijo noooo, "I'm not ready" jajaja. 🤣

Nuestros tres hijos son nuestro motor, la razón por la que tratamos cada día de ser mejores y verlos ahora cumplir sus sueños es un gran regalo 🎁 De Dios hacia nuestra familia. 🙏🏻 Made y Brandon se casaron el pasado año y recientemente nos dejaron saber que empezarían a buscar bebé. 👶🏻 ¡¡¡Sabemos que serán unos padres excepcionales y que baby James nacerá en el mejor hogar 🏠🫂!!!

Así que aquí estamos mi esposo y yo listos para nuestro nieto o nieta también. 🥰