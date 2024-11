Amazon MGM Studios lanzó el tráiler de 'Unstoppable', un drama deportivo biográfico protagonizado por Jharrel Jerome y Jennifer Lopez.

La película, que se estrenará en cines selectos el 6 de diciembre antes de transmitirse en Prime Video el 16 de enero de 2025, sigue el inspirador viaje del luchador Anthony Robles, quien nació con una sola pierna. A pesar de la desventaja, siguió una notable carrera de lucha libre.

'Unstoppable' (Imparable) sigue la historia de Robles mientras supera obstáculos aparentemente insuperables, impulsado por el apoyo de su madre Judy, interpretada por López, y el aliento de sus entrenadores.

Con su respaldo, Robles lucha contra la adversidad para unirse al equipo de Arizona State Wrestling. El elenco también incluye a Bobby Cannavale, Michael Peña y Don Cheadle.

La película marca el debut como director del editor ganador del Oscar William Goldenberg, conocido por su trabajo en 'Argo', 'The Imitation Game' y 'Zero Dark Thirty'. El guión, adaptado de las memorias de Robles 'Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Became a Champion', fue escrito por Eric Champnella, Alex Harris y John Hindman.

En particular, el propio Robles desempeña un papel activo en la producción, acreditado como "Anthony Robles Doble" por realizar acrobacias y movimientos de lucha libre. También se desempeña como productor del proyecto, garantizando la autenticidad, junto con los coordinadores de accesibilidad de IndieVisible, quienes brindaron herramientas y apoyo al elenco y al equipo.

La película está producida por Artists Equity, fundada por Ben Affleck y Matt Damon, con Affleck, Robles y otros contribuyendo personalmentre a su producción. El principal crítico de cine de 'Variety', Owen Gleiberman, dio a 'Unstoppable' una crítica positiva, calificándola como "inusual deporte, que deleita al público, y nos hace creer de nuevo".

También Destacó la interpretación de López de Judy como "la actuación en pantalla más completa que jamás haya realizado" y elogió la actuación de Jerome, describiéndolo como "gentil y pensativo, con ojos que son orbes de intensidad".

No es el único que ha tenido elogios para López, el 'New York Post' describió su trabajo como "una de sus mejores actuaciones recientes", resaltando su autenticidad y profundidad. 'Entertainment Weekly' señaló que, aunque en ocasiones su interpretación tiende al dramatismo, logra capturar la esencia de una madre dedicada y resiliente.

Trailer 'Unstoppable'