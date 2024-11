El show debe continuar es el mantra que rige la vida de muchos artistas y no hay duda de que Jennifer López es uno de ellos. La artista boricua apareció en un programa de televisión británica visiblemente muy vulnerable.

La Diva del Bronx está en Londres promoviendo su nueva película 'Unstoppable'. Se trata de un proyecto que filmó cuando aun estaba casada con Ben Affleck y que, de hecho, està producida por la compañía que el artista tiene con su amigo Matt Damon.

Jennifer se ha visto hermosa en sus diferentes apariciones en la capital británica, demostrando porque no solo es una de las grandes estrellas del Hollywood de hoy, sino una ícono de la moda a nivel internacional.

Jennifer Lopez vulnerable

Sin embargo, se nota que el haber cancelado su gira, planificada para el verano pasado, y su separación de Affleck, aun la tienen mal.

Entre sus actividades en Londres, Jennifer se presentó en el 'Graham Norton Show', es uno de los más populares de la televisión británica y tiene muchísimo éxito en las redes sociales a nivel global. En la emisión también estaban la artista británica Kate Winslet y los actores estadounidenses Dwayne 'The Rock' Johnson y Jharrel Jerome.

Sentada en el icónico sofá de los estudios de la BBC; donde se graba, la artista y empresaria contó que sigue afectada por la decisión de tomarse vacaciones para lidiar con su vida personal.

"Decidí tomarme el verano y estar en casa con los niños y creo que es lo mejor que pude haber hecho", afirmó ante la pregunta de Norton sobre el tema. "Yo no soy así. Siempre siento que me tengo que disculpar con los fans".

JLo parece estar tan frágil que pensar en todo lo sucedido aun la pone al borde de las lágrimas-Para mi fue muy difícill cancelarla y nunca he hecho eso nunca antes. Lo siento mucho", agregó, mientras le temblaba la barbilla y le brillaban los ojos con lágrimas que se querían escapar a sus mejillas.

"Estoy conteniéndome", aifrmó y contó como se encontró afuera de las instalaciones con un fan que le dijo que había comprado entradas para su concierto y que le pidió disculpas. "Me dijo, no me pidas perdón, yo te amo. Fue muy dulce de su parte. Yo amo a mis fans", afirmó y para su sorpresa el hombre de la interación estaba allí. "Fui yo", gritó el fan.

Lo que siguió fue un hermoso momento espontáneo y que solo puede dar la televisión en vivo, o que se graba como si estuviera en vivo. Abrazos y palabras hermosas fueron parte de una escena.

Este es apenas el inicio de la gira promocional de 'Unstoppable', no cabe duda de que Jennifer seguirá defendiendo su película y dando la cara a la prensa y al público. No es el mejor momento para evitar hablar de todo lo que le ha pasado ¿Lo logrará? y ¿Podrá evitar las lágrimas? Estaremos pendientes.