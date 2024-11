A pesar del drama y miles de firmas en su contra, Ángela Aguilar finalmente recibió el reconocimiento a Mujer del Año por la revista Glamour. La gala tuvo lugar este 13 de noviembre en la Ciudad de México, donde la menor de la dinastía Aguilar subió al escenario para recibir su premio en la categoría 'Regional Music Award'.

Aunque en los últimos días se especuló que la joven cantante no asistiría al evento, así como los rumores de que se la habría revocado el título, Ángela sorprendió a todos no solo al hacerse presente a la gala, sino por llegar del brazo de su hoy esposo, Christian Nodal.

Al subir al escenario para recibir su premio, Ángela inició su discurso agradeciendo a Glamour, pero sobre todo a Farah Slim, editora en jefe de dicha revista para México y Latinoamérica. Además de agradecer por ser tomada en cuenta, también lo hizo por los consejos que había recibido de Farah ante la ola de comentarios negativos que ha recibido en las últimas semanas.

Asimismo, continuo recalcando la suerte que tuvo de nacer una familia llena de cantantes que la ayudaron a convertirse en la artista que hoy en día es, reconociendo que ha sido un privilegio para ella ser parte del género del mariachi.

Del mismo modo, señaló que no solo es la música lo que le gusta sino que también es una forma de representar a México, destacando que para ella, además de ser un honor, también es una gran responsabilidad con la que se siente profundamente comprometida.

"El verdadero privilegio fue entrar a la música mexicana, sentirme respaldada por un mariachi y los valores, las tradiciones y la cultura que conlleva. Ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser. El estar aquí, sentirme considerada no solamente es un gran privilegio, sino es una gran responsabilidad", manifestó Ángela tras recibir su reconocimiento.