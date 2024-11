Después de que su expareja y madre de su hija Cazzu contó detalles del final de su relación en un programa de YouTube, el artista mexicano Christian Nodal aseguró que nunca fue infiel y que su esposa Ángela Aguilar nunca fue su amante.

Dio detalles de cómo fue él quien terminó su romance con Cazzu y hasta le pidió que le ayudara con su imagen pública después de que se conoció que comenzó a salir con Ángela a los pocos días.

Sus palabras hablan por sí mismas. Aquí está la transcripción de lo que dijo y abajo está el video completo. Para que saques tus propias conclusiones.

Me dice no que que vi una entrevista y que ok, que vi una entrevista y que Ángela dijo y que no sé qué. Pues yo lo que tengo entendido, porque yo no quiero hablar por nadie más que por mí, es que estamos en buenos términos o, no sé, estuvimos en en buenos términos. Estamos de acuerdo con no estar de acuerdo . Estamos en la misma página que se acabó el amor. ¿Yo nunca estuve con con nadie estando con Julieta.

Ella, ella tiene mi número, tiene mi contacto y demás. Y no, no, no hubo algo como que ella quisiera comunicarme a mí como, Oye, vi esto. Hay un malentendido de partida para decirme Hijo, tu chingada madre, me fuiste infiel o lo que sea. Mentarme la madre perdida. No, no hubo. No hay una comunicación como tal. Así entonces me enteré por, por por redes. Y pues es un video donde ella está exponiendo sus sentimientos y está perfecto. Todo eso, el pequeño yY gran detalle de toda una historia que se cuenta a la cual yo yo hablé con ella hoy en la tarde y como lo dijo en la entrevista, puede salir a desmentir que no se metan con ella. ¿Además, como, qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento fue que yo estaba con con con mi esposa como amante en la relación mientras estaba con ella?

Sí, se le, yo le informé a ella. No puntualmente estoy con con Ángela, ni mucho menos. Ya hemos terminado y todo. Y le dije Oye Julieta, hay que sacar un comunicado porque voy a salir con alguien, quiero empezar a salir con alguien y es bastante público, entonces no quiero que que que se enreden las cosas. ¿Y así fue como surgió todo, no? Ya el cuento se lo saben más o menos ustedes.

Yo empiezo a salir con Ángela, sale comunicado y dicho y hecho, sale el comunicado y y al día sale una foto. ¿Eh? Nosotros habíamos comprado un pastel en una tienda y ahí sale la foto, no juntos, la primera foto juntos. Como yo decidí que que, que, que quería empezar una relación con Ángela. Pues no nos separamos durante. Pues hasta la fecha no nos separamos. Entonces fue como un okay, pues nos vamos a enfrentar a esta situación. No no a la privada. No el no el la que hay tres personas, sino a la pública que todo mundo hace sus conclusiones, hace sus teorías.

Hay un montón de estupideces que se han hablado y pues hay gente que se las cree, pero lo interno pues eh, no sé, quedo sorprendido. Eso es lo que lo que yo estaba en la misma página que se había terminado lo nuestro. Este, le parezca al mundo o no le parezca al mundo, le parezca a mi ex o no le parezca a mi ex, Decidí estar con alguien más y ya está.

¿Entonces, eh? ¿Pues eso no? Para empezar, mi esposa jamás fue mi amante. Jamás hubo una, ni siquiera una conversación, ni nada. La única vez que hablamos fue para invitarla al Foro Sol, que había sido mucho tiempo y pues está de más decir muchas cosas.

¿Pues qué les digo? O sea, yo no, yo no confío.. ¿Cómo les puedo decir? Puede que no les parezca cómo se hacen las cosas, pero yo jamás iría por el mundo orgulloso de algo así. Y una acción así. Yo como hombre, jamás haría eso y. Me da mucha. Tristeza, coraje, incomodidad, estar otra vez en esta posición. Pero es la que hay. Pues. O sea, es la que hay.

Nunca fui infiel. Nunca hubo una tercera persona. Si a alguien se le ocurre, eh. Creer que que o armarse una historia y todo eso tiene una gravedad muy grande. ¿Me entiendes? No era muy grande. El insinuar que yo estaba con mi esposa durante mis ex relaciones. Algo muy grave y feo. Y pues sí, yo creo que hay que cuidar muy bien las historias. Y yo seré muchas cosas, pero infiel no.

Y es difícil. Es incómodo y estoy muy nervioso. Estoy muy. Me avergüenza. No, no sé. No tenía algo planeado para este. Yo nomás quiero dejar bien claro de mi esposa no mandara. No van a andar hablando así. No. Ella no es. No es una amante. No es. No es nada lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que enseñó mi ex jamás fue mi amante.

Y todo este proceso ha sido bastante difícil. Yo creo que para todas las familias de de todos lados han salido involucrados. O sea, gente que no tiene nada que ver ha salido involucrada aquí así, difícil para la familia de todos. ¿Ha sido difícil para todos y y pues qué pena, no? Que que terminen en cosas así, porque como les digo.

O sea, yo, eh. No me gusta hacer el el el estar dando de que hablar a cada rato. Yo soy músico, soy cantante, no me gusta salir cada rato con chismes y eso no está en mi, en mi, en mi poder, esas cosas. Yo nunca he hecho una entrevista para hablar de una relación. Nadie de las tres personas no.

Y a mí me toca defender la parte de mi esposa, Me toca defender mi parte y ahí está. Nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes. También se le hizo saber a ella, eh, Yo estoy saliendo con alguien más. Por favor. Saquemos un comunicado. Porque no quiero que. Que que se mezclen las cosas. Y de ahí en más, como decimos las cosas. Ángela y yo nos amamos. Decidimos casarnos. Quisimos estar juntos. No sé qué más añadir. Ha venido pasando igual. No es. No es nada más en esta relación. La relación pasada sí fue muy feo por mi. Era como. No, no, no tenía. No sabe qué posición tomar a cada rato, porque aunque ahorita están con que hicieron bandas, no, obviamente yo no veo bandas, yo veo realmente las cosas como son.

Ahorita le tengo mucho respeto, el cariño que que se corresponde y la gente la amo, esta es mi esposa, ahí están separadas las cosas ahí, pero ustedes hacen bandos y así como lo hacen actualmente lo hicieron antes era como las fotos que salíamos con mi ex mi pareja haciendo la misma, lo mismo que hacen ahora, se burlan del físico, se se ponen a comparar con con mis exes. Siempre fue así, No es algo nuevo esto. Lo que sí es nuevo y que y que se sale de control son estas cosas. Y pues nadie nada más quería salir a dar la cara. ¿Fue muy difícil, no? Ahora si hablan de una mujer embarazada, ahora si hablan de una mujer que esto y que lo otro. Y cuando estaba embarazada igual hacían cosas horribles ustedes. No hablo de los fans, Yo no hablo, hablo del público. Que no, que no, que ahora esta extra aquí, que no sigue ni la música no sigue nada, que nomás da una opinión.

Entonces, siento yo que esta historia no crea que el que que fuera pa pal público no quería que fuera pa pa los medios, no quería que fuera pa nada. Ahora lo es. Ya está. Julieta lo habló. Yo. Yo se lo dije. No, No. Lo siento. Ya no siento amor. Ya se terminó. Ahora, para que pasen esas cosas, la responsabilidad es de dos. Una relación es de dos. Los dos somos responsables de lo que haya pasado. Y ya está. Pero ya que hubiera habido algún tercero en la relación. Eso nunca. Eso nunca pasó.

Quiera seguir jodiendo, ahí está la puerta. Ahí está la red, Ahí están los comentarios y más. ¿Y pues nada, que aprovecho, eh? Nosotros hacemos bromas internas, nos reímos de diferentes situaciones, como nuestros traumas, nuestros chistes y demás, pero se han se han inventado tantas, tantas cosas. Yo debería estar preso, sin disqueras, sin sacar música, sin poder hacer shows en Alcohólicos Anónimos. ¿De qué más? Que tengo un contrato y que si me casé por un contrato con el suegro, que. Que yo ando peleando por dineros de mi bebé. Yo me he hecho cargo desde siempre de mi bebé. Desde siempre. De todo. De todo. Y créame que es bien difícil no poder compartir con ella el tiempo que uno quisiera. Vive del otro lado del mundo y no sé si sepan, pero yo trabajo mucho, no es como que ando de fiesta los fines de semana o lo que sea. Todos los días que tengo libres, que son dos o tres, estoy descansando literalmente para seguir de gira, seguir trabajando y pues para hacer un futuro.

Entonces. Se complica esa situación y no hay como un acercamiento. No es como que la bebé venga a mí. No hay nada de eso. Ha sido bien difícil y bien complejo. Todo es bien complejo y encima pues la gente que no sabe siempre está hablando y los medios hablan mucho de todo. No es nada nuevo. Ellos hacen su trabajo, hacen dinero de de hablar, de comunicar. Sea real o no, ahí hacen lo que lo que tienen que hacer.

Pero nada, ahí está, que yo mantengo mis colores. Como son reales. Quería ser leal con ustedes. A mí no me representa esa mierda. Yo jamás fui infiel. Jamás le haría eso a Ju. Jamás se lo hice. Mi esposa ha sido un mujerón. ¿Eh? Jamás.. Siempre ha respetado. Me respeto a mí y respeto a Julieta. Ha respetado todos los vínculos. Me ha ayudado incluso asesorarme a llevar mejor las cosas para ti y para demás. Es como no sé, pero ahí está.

Yo tengo los mensajes de texto, incluso me dijo Ok, puedes decir eso. Ahí está. Yo nunca he organizado una gira de medios para hablar de una pareja. Es incómodo. Incluso creo que lo que pasó hoy con con Angela, que dijo que que ningún corazón fue roto y demás. Y todo es porque la gente pregunta y uno contesta con lo que sabe o con lo que siente o con lo que cree. Y cada quien tiene derecho a decir su punto. ¿Y es verdad, no? A veces las cosas se salen de contexto y demás, pero pero la realidad es esa, es como ella. Sí sabía que yo estaba con Ángela. Incluso le pedí. Oye, por favor. Puedes decir que nunca fui infiel porque la gente está hablando mierda. Me dijo. No, no, no. Yo no estoy segura de eso. Y ahí fue. Ahí fue. Dije Ok. ¿Por qué? Porque yo creí que iba a haber algo de cordialidad y de y de manejar la de ser papás, de ser papás. Este no sé, como amigos y demás y Y a veces la cosa no funciona como uno quiere.

Y ahí están las cosas. Yo no preparé un discurso, evidentemente yo no preparé nada, No me alegro las cosas, de corazón y. Y yo no sé que pueden juzgar. Si para alguien quedarse en un lugar donde no está feliz, donde no, no, no siente amor. Está bien. Yo no creo eso. Yo no creo en esas cosas. Y si tiene que haber alguna infidelidad para separarse, tampoco creo en esas cosas. Yo no creo en nada de eso. Yo creo que todo el tiempo siempre fue bien correspondido. Siempre he apoyado todo, todo, todo, todo. A Inti y a Julieta. Siempre he dado todo por que siempre estén bien, incluso terminando esta. Siempre he estado ahí para que estén las cosas bien. Ahora salieron de contexto. Cada quien tiene que hablar lo que le corresponde y mi solicitud es eso. Quiero que la gente sepa que. Las cosas no son así. Porque tengo fans. Tengo una hija, tengo familia, tengo esposa, tengo todo.

Son cosas que no me representan y da mucha tristeza y mucho coraje. Pero es la que toca. Yo no quiero seguir. Yo no quiero seguir. sintiendo como que hay algo de que soy capaz de eso. Ni mucho menos. Creo que nadie quería hablar porque nadie quiere rozar mueble ni mucho menos. Y me refiero a lo que pasó. No hay, no hay como más, no hay más contexto. Es como peor. No se puede, no, no se puede estar ya.

Eso es lo más malo que podía pasar. ¿Eh? Y no, no, no, Hay cosas que no son de responsabilidad. No son obligaciones ni nada de eso. Son meramente que salen del corazón. Y yo creo que sí. Vale, yo creo que sí. Vale mucho mi desvelo. Yo creo que vale mucho mis intenciones, Creo que vale mucho todo eso. Porque nadie. No, no. Ni está sola, ni. Ni jamás va a estarlo. Y no nada más por su mamá, sino por su papá. Pero bueno. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Gente sorda. ¿Cómo es? Oídos sordos. Palabras mudas. Yo no voy a volver a hablar del tema y me pregunte mi mamá. Aquí está.

Jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela. Tengo todo y todo está en orden. Mi conciencia está limpia. Okay. Ahora. Si quieren seguir hablando, que ta ta ta ta. Infórmense tantito. . Hicieron hasta una telenovela de de puro, de puras teorías y cosas estúpidas. El fan de su relación ni siquiera existe. O sea, nunca existió ese comentario de fan de su relación. Ni la foto ni esa cosa eran del perfil de mi esposa ni nada. Ni siquiera anda los tiempos y todo como estúpido fan de su relación y y mierda. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. No sé. Pero ya está. Ya está. Y no se olviden lo mismo que están haciendo ahora. Lo hicieron antes. La misma mierda que están haciendo ahora.

Lo hicieron antes. Ahora, Si es que yo no. No respeté un embarazo. Que es que yo no hice eso. No, no, no, no. Y todo. Me temí y muchos de los problemas eran por cuestiones como esta. Porque la gente no se imagina que hay una persona detrás. Así sean artistas, sean figura pública o no, las personas sienten. Y la misma mierda que están haciendo ahora lo decían antes. Comparaciones, burlarse que, que, que el cuerpo físico ahí está en los comentarios de todas las fotos que subía con mi ex pareja hacían la misma mierda. Entonces no vengan con doble moral ahora esas cosas. Siempre me dio mucho gusto que se den cuenta que Julieta es una gran artista y gran mujer y todo, pero aquí no hay dos, dos bandos y aquí no hay ninguna, pobrecita. Aquí no hay víctimas, aquí nadie es víctima de nada. Las cosas se hablaron claras y en la cara. Y así, así es como se tienen que hacer las cosas. Entonces, para hacer una entrevista y que me pregunten de tres cosas para llegar al punto de lo que quiero decir, prefiero hacerlo en un en vivo y Dejárselas bien. Claro. Que mi esposa jamás se metió en una relación. Jamás fue mi amante. Mi esposa es un mujerón que no tiene ni idea. Ni idea de la mujer que es. Aquí nadie tiene la culpa. El amor se acaba. Y menos mal. No hubo un final peor. Y así es. Ahora si. El hogar nunca se rompe. Un hogar sólido nunca se rompe.

Pero, repito, nadie mintió.

No hubo terceros en la relación. Mi esposa. Mi esposa jamás estuvo. Presente mucho tiempo en cuatro años. Y no sé qué más hay por decir, pero ya lo dije todo. Así que a chingar a su madre. Toda la energía negativa. Mañana voy a estar en Miami. ¿Se viene ya el final de la gira? Ha sido bien difícil, la verdad. La vez que paré en el hospital fue meramente nomás una como una bacteria que me ha entrado al estómago y demás, Pero también era mucho cansancio acumulado. Han sido muchos shows, Me la he pasado muy chingón, pero ha estado bien complicado.

Los amo mucho, se los he dicho cuando estuve por Texas, cuando he estado por todos los lugares. Gracias por toda la energía tan bonita Que mandan. Y gracias por tanto amor. Que yo sé que no todo es malo. Y yo sé que no. No todo el mundo está. Con esa. Con esas ganas de llorar, de odiar en su corazón. Así que muchas gracias. A Mimir. Yo creo que a Mimir. Saludos, pa. Y sí, seamos honestos, si le regala boletos a todos los registros para tu concierto, yo no sé si era mi concierto. Estoy seguro que la mitad de este en vivo ni siquiera sabe mi música ni sabe nada. Nomás están ahí de Mitotero y está bien. No los culpo. Se han armado una muy buena historia desde hace mucho tiempo, pero nada. A todos mis fans los amo muchísimo. Gracias por siempre estar para mí, por amarme. Y nada. Hagamos las cosas bien y hagamos las cosas bonitas. Ayúdenme a que se termine esta mierda de yo no, ya no puedo salir cosas más malas que esto, pero ya que se termine ya es como ya mucho.

: Es mucho con demasiado más suficiente. Aquí nadie engañó a nadie. Nadie se metió en una relación. Nadie destruyó un hogar. Yo solito dije Aquí no soy feliz. Ta pa pa, pa. Cada quien lo que le toca. Fuimos, Nos fuimos. Que fue difícil que el corazón. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero tomé una decisión. Y no hay que hacerse cuentos. No se hagan más este teoría nada más de que al final la van a hacer lo peor del caso. Pero ahí está la verdad. Y cualquier cosa. Es la que toca aguantar. Los amo mucho. Las amo mucho. No soy feliz. Y recién parida. No estaba recién parida. Julieta. Dejen de hablar. Mierda! Ustedes ni saben esas cosas. Ya voy, Ya voy a terminar esto que va a empezar a pelear con el público. Y es cuando ya sabe que la cosa está mal. Entonces hasta aquí los dejo. Los amo un chingo. Gracias por tanto y los espero muy pronto. Pronto viene musiquita. Yo creo que a finales de año, si no entrando el año. Y ya pasamos mucho, mucho, mucho, mucho. Gracias por tanto, por tanto amor. Fucking check. Tenía un montón sin hacer en vivo y creo que hace como cuatro años. Tres años.