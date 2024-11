Las hermanas Hanna y Ashley Pérez Mosa crecieron en la frontera y han navegado las aguas del country desde la cuna. Durante su trayectoria en la música profesional, como integrantes del dueto Ha*Ash han incorporado este género muchas de sus canciones, pero en 2024 decidieron que ya era hora de dejar las medias tintas.

En su más reciente álbum 'Ha-Ashville' se tiñeron, para seguir con la metáfora, 100% de country. Eso ´si, en español, y ahora lo defienden en los escenarios de Estados Unidos.

"Las dos nacimos en Luisiana, en el sur de Estados Unidos. Nosotras crecimos cantando, escuchando la música country y, de hecho, hace 22 años, cuando arrancamos en nuestra carrera, la primera canción que sacamos 'Odio amarte' es es una canción country", dijo Hanna en una entrevista con ENSTARZ ¡Latino!

A su lado, sentada al igual que ella, sobre una bala de paja y vestida de vaquera, para aportar el componente audiovisual al mensaje del country estaba su hermana Ashley, quien explicó que cuando fueron contratadas por su casa disquera Sony Music fue justamente ese sonido fusionado lo que hizo la diferencia.

"La razón que les emocionaba firmarnos era porque era una propuesta diferente. La música country en español no existía y ellos querían tomar ese riesgo con nosotras. Entonces nosotras desde el primer disco llevamos haciendo la música country en español", indicó. "Obviamente, en cada disco hemos metido más o menos elementos dependiendo en lo que estamos sintiendo en el momento. Pero las mandolinas, los banjos, el violín, cómo escribimos las canciones, cómo contamos historias, eso siempre está ahí por el amor que le tenemos a la música country. ¿Y bueno, con 'Hashville' pues dimos un paso más todavía no? Y lo grabamos en la sala de mi casa".

El álbum salió el 1 de noviembre y tiene 11 joyas musicales, muchas de ellas con colaboraciones inesperadas como 'A las 12 te olvidé' con la artista venezolana Elena Rose y 'Todavía no' con el colombiano Nanpa Básico.

Pero también trabajaron con los mexicanos Reik, Adriel Favela, Joss Favela, María José y Carlos Rivera.

La gira más ambiciosa

El 'Hashville Tour' comienza en Sugar Land en el estado Texas. "Es como arrancar en casa y es una bendición", afirma Ashley. Las hermanas residen actualmente en Houston.

"Nosotras llevamos meses preparando esta gira. Esto es una gira muy especial porque no solamente nos emociona tocar la música nueva, sino que estamos tocando canciones que los fans nos han pedido, canciones a las que los fans han vuelto. Éxitos. Versiones diferentes de ciertas canciones", subraya Ashley "Básicamente es una celebración a nuestra carrera y al disco. También es la producción más ambiciosa que hemos tenido en cuestión de Estamos yendo a lugares que no hemos ido aún, como Canadá".

Los próximos conciertos de Ha*Ash

Ciudad de México Auditorio Nacional, 22 y 23 de noviembre

Sugar Land, TX Smart Financial Center, 27 de noviembre

Hidalgo, TX Payne Arena 29 de noviembre

Laredo, TX Sames Auto Arena. 30 de noviembre

Irving, TX US The Pavilion at Toyota Music Factory

Atlanta, GA, US Coca-Cola Roxy 4 de diciembre

Miami Beach, FL, US The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason Theater 6 de diciembre



Lake Buena Vista, FL, US House of Blues Orlando 8 de diciembre

Cancún Plaza de Toros de Cancún 13 de diciembre

Mérida, Mexico Foro GNP Seguros 14 de diciembre

Boston, MA Orpheum Theatre 27 de marzo