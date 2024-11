La superestrella de la música y la actuación Jencarlos Canela desnudó su alma en una entrevista con Rodner Figueroa. Habló de su amor con la actriz venezolana Gaby Espino y su impase con el mismísimo Miguel Varoni. ¡Te contamos!

En el 'Cara a Cara' disponible en el canal de YouTube de Rodner, el cantante reveló cuál fue el motivo de su separación de la venezolana, quien además es la mamá de su único hijo Nikolas.

"Yo no creo que sea una cuestión de edad, te soy sincero, porque en los años que nosotros estuvimos juntos yo nunca sentí una diferencia de edad. Yo creo que más que nada eran las etapas en las cuales nos encontramos porque independientemente de la edad, tú te puedes encontrar en una etapa muy similar a la de otro ser humano que te puede llevar 40 años. En el caso de Gaby y mío realmente nunca sentí la diferencia de edad, simplemente fue que las etapas en las cuales nos encontramos empezaron a cambiar de tal manera que creó una separación", contó.

Para Jencarlos era importante mantener una relación armónica con Espino por el bienestar de su hijo, por lo que decidió dar el primer paso para separarse.

"Nosotros nunca dejamos que el hogar se volviera tóxico y mucha gente trata por hijos de intentar y de intentar y yo dije si yo estoy sintiendo lo que estoy sintiendo antes de yo tomar decisiones que van a destruir mi relación con la madre de mis hijos porque esto no es una novia de unos añitos, es la madre de mis hijos, esto es una conexión de por vida, yo no puedo permitir ni me puedo dar el lujo de cometer errores en esta relación, tengo que cuidar la amistad por lo menos", expresó.

El galán insistió que separarse de ella ha sido una de las mejores decisiones de su vida porque son amigos y comparten juntos los momentos más importantes de Nikolas y de Oriana, a quien también considera su hija.

"Nosotros llevamos una relación linda, Oriana y Nikolas son niños saludables, niños maduros", agregó.

Su trifulca con Miguel Varoni por una mujer

Canela no inició en la música como muchos piensan. Primero tuvo que pasar por varias telenovelas como 'Pecados Ajenos', 'Doña Bárbara' y 'Más Sabe el Diablo', todas de Telemundo. Donde se topó con grandes actrices, entre ellas Catherine Siachoque, esposa de Miguel Varoni, quien hoy es su gran amigo, pero hace algunos años quería castrarlo.

Según recuerda Jencarlos, el actor colombiano le lanzó una advertencia antes de una escena caliente con su mujer.

"Yo tenía como 18 años cuando se hizo eso... Fue la primera vez que yo hice una escena de sexo frente a las cámaras, ese fue mi debut con Catherine Siachoque, imagínate tú", detalló sobre su trabajo en 'Más Sabe el Diablo'.

Seguidamente, recordó qué le dijo el protagonista de 'Pedro el Escamoso' justo antes de grabar el episodio con su mujer.

"Yo estoy entrando y Miguel me estaba esperando afuera y me dice: 'Ven acá, ven acá. ¿Usted es el que se va a acostar con mi mujer, no?'. Imagínate yo de 18 años... Y me dice: 'Si se te para te la corto y si no se te para te la corto también', después me dio un abrazo", concluyó.

¡Mira la entrevista completa aquí!