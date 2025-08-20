El actor latino Colman Domingo, mejor conocido por su papel en la serie de HBO MAX "Euphoria", reveló que una vez tuvo un encuentro inquietante que casi lo llevó a formar parte de una secta.

Según People , el actor compartió la sorprendente historia durante su aparición el 19 de agosto en "Mythical Kitchen's Last Meals", presentado por Josh Scherer.

"Casi me uno a una secta en la Ciudad de México, pero esa es otra historia", admitió Domingo entre risas. "Era un grupo de gente agradable y entonces pensé: 'Un momento, esto es raro'".

El actor de 55 años explicó que era la primera vez que conocía a personas vinculadas a una secta.

Si bien no entró en detalles sobre cómo conoció al grupo, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando su amabilidad rápidamente cambió a algo más preocupante.

"Pensé: '¿Qué les pasa?'", recordó. "Pero a medida que investigaba y descubría más sobre ellos, pensé: 'Oh, eso es una secta'".

'Euphoria' and 'Sing Sing' star Colman Domingo revealed that he almost accidentally joined a cult recently: 'This is weird.' https://t.co/FQDmeDf68L — Entertainment Weekly (@EW) August 18, 2025

Colman Domingo y Josh Scherer comparten historias de culto aterradoras

Curiosamente, Scherer también compartió una experiencia similar: dijo que recientemente un grupo se acercó a él y trató de reclutarlo.

Una secta se acerca a Scherer y le dice que intentaron convencerlo de unirse tras su negativa inicial. Más tarde, comentó que nunca es prudente involucrarse con este tipo de grupos.

Tanto Domingo como Scherer coincidieron en que los grupos a menudo parecen cálidos y acogedores, pero siempre hay algo inquietante debajo de la superficie.

Domingo advirtió que aunque la gente pueda parecer amigable, es importante escuchar sus instintos.

A pesar del extraño encuentro, el nominado al Oscar no permitió que la experiencia le arruinara la perspectiva sobre la comunidad.

Colman, quien está casada con su esposo Raúl Domingo, explicó que valora mantenerse conectado con los demás a pesar de que vive en un área más privada, dijo ENews .

"Sé que tomo decisiones activas para entrenar en un gimnasio con mucha gente. No es un gimnasio privado", dijo.

"No sé cómo es posible contar historias sobre la humanidad y las personas sin estar rodeado de ellas".