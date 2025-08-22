Taylor Swift y Travis Kelce están por cumplir dos años juntos, y fuentes cercanas a la pareja afirman que la relación no ha hecho más que profundizarse con el tiempo. Su aniversario se celebra el mes que viene, y el verano pasado les dio la oportunidad de centrarse el uno en el otro fuera del trabajo.

"Encontraron muchos puntos en común que no esperaban, y eso fortaleció su relación", declaró una fuente a Us Weekly . Otra fuente añadió: "Taylor y Travis han encontrado un ritmo estable como pareja, y cuanto más tiempo pasan juntos, más se dan cuenta de lo unidos que están".

Metas compartidas y disciplina

Tanto Swift como Kelce se mueven por la ambición y la disciplina, cualidades que han fortalecido su vínculo. "Han encontrado su contraparte en cuanto a ambición, ética de trabajo y valores", afirmó una fuente.

La vida de Kelce en el fútbol americano se alinea con la forma en que Swift aborda su trabajo. "Los atletas tienen una mentalidad diferente; son más disciplinados, y es muy similar a la de Taylor", dijo una segunda fuente. La fuente agregó que ambas incluso conectan en hábitos cotidianos como la comida y el entrenamiento, y señaló que hay "muchos paralelismos".

El verano que pasaron juntos les demostró lo compatibles que son fuera del trabajo. La fuente comentó: "Durante este tiempo libre, realmente se dieron cuenta de todas las pequeñas cosas que tienen en común. Sienten que han encontrado a su media naranja".

Mirando hacia el futuro

Más allá de los valores compartidos, su conexión personal es evidente. Fuentes afirman que Swift le deja notas y regalos a Kelce, algo que "nunca había experimentado... en una pareja antes de Travis". Él le devuelve el gesto. Otra fuente describió a Kelce como alguien con una personalidad excepcional, señalando que Swift lo encuentra divertidísimo y encantador.

"Son personas muy empáticas", dijo una fuente, añadiendo que conocer a alguien con esa cualidad ha sido "un sueño hecho realidad para ellos".

Los amigos de la pareja dicen que sus planes para los próximos años coinciden. Una fuente comentó: "Quieren casarse y tener hijos en el futuro. Ambos están realmente listos para ese capítulo".

El hito de la carrera de Swift

Mientras su relación con Kelce sigue creciendo, Swift también fue noticia este mes con el anuncio de su duodécimo álbum de estudio , "The Life of a Showgirl". La revelación se produjo en el podcast "New Heights", presentado por Kelce y su hermano Jason.

"Quería mostrarles algo", dijo Swift en el video mientras se sentaba junto a Kelce. Luego levantó un estuche marcado como "TS" antes de compartir: "Este es mi nuevo álbum, The Life of a Showgirl".

Jason Kelce gritó de emoción mientras Travis vitoreaba: "¡TS 12!". El breve anuncio terminó ahí, pero el sitio web de Swift se relanzó más tarde como una tienda de pedidos anticipados para el proyecto, ofreciendo ediciones en vinilo, CD y casete.