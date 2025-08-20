Andrés Tovar, el productor de la televisión mexicana y esposo de la actriz y cantante Maite Perroni, publicó en su cuenta de X (Twitter) un mensaje en el que habla de su esposa como artista, su relación con RBD y sus fans, las demandas legales que están librando y su situación personal, incluyendo el polémico inicio de su relación de pareja.

El texto pareció a ser una respuesta a los ataques de los fans de Anahí y Dulce María, que fustigaron a Perroni, después de que ella publicara una foto en la que tenía en sus manos una revista en la que salían los integrantes de RBD. La forma en la que la tenía agarrada tapaba la cara de Anahí, lo que desató la ira de muchos.

Sin embargo, Tovar no solo habló de ese tema, sino que mencionó todas las polémicas en las que han estado envueltos tanto él como la madre de su hija.

Cuando Tovar y Perroni comenzaron a salir, el productor estaba recién separado de su exesposa, la también actriz Claudia Martín, lo que desató una ola de rumores de infidelidad. "Ella (Maite) nada tuvo que ver, YO decidí terminar mi relación y mi trabajo anterior en tiempo y forma porque en ambos no se respetaron acuerdos ni era feliz, por mi propia voluntad, nada más", expresó.

Maite Perroni y RBD

Asimismo, Tovar se refirió a RBD, dejando claro que la artista no regresará al grupo que le dio fama mundial.

"Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella por ser parte, le corresponde".

En su texto, el productor mexicano también se refirió a demandas legales contra fotógrafos, periodistas y hasta una estación de televisión. Este es su texto:

NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas que solo ocurren en sus cabezas. En la música: ella sola tiene BILLONES de vistas de su propia música, (aún cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas). En la actuación, sus telenovelas y sus series en plataformas como Amazon y Netflix, siguen entre las MÁS VISTAS por MILLONES con primeros lugares actualmente en todo el mundo. (Y tiene más de 3 años de no actuar) Ella se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá. SOMOS UNA FAMILIA MUY FELIZ. Entiendo que a algunos su frustración de vida, los lleve a hacer comentarios que los haga sentir moralmente superiores, pero no es así, atiendan a tiempo sus problemas de salud mental por favor. Prioricen el amor por sí mismos y por sus familias, no peleen por alguien que ni los voltea a ver, ni inventen dramas, ni busquen pleitos, la ficción está en la televisión. Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos, no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama y que a ella por ser parte, le corresponde. Y hablando de nosotros, porque sé que no va a faltar el tonto, lo que quieran de ese tema, es conmigo, no con ella, ella nada tuvo que ver, YO decidí terminar mi relación y mi trabajo anterior en tiempo y forma porque en ambos no se respetaron acuerdos ni era feliz, por mi propia voluntad, nada más. No hablaré más del tema porque hay una demanda en curso contra la televisora por mis derechos de autor y cientos de horas de producción que me deben y en lo otro, ya cada uno formó su familia y firmó un acuerdo de confidencialidad que ambas partes decidimos realizar. Si no hablé de todo esto antes fue porque estaban en curso demandas en busca de que la ley se hiciera cargo de quienes emiten comentarios irresponsables, irrespetuosos e ignorantes. Saldo: un paparazzi detenido por invasión a propiedad privada, 7 periodistas, reporteros y una revista, con una orden de un juez en la que no pueden hablar nuevamente de nosotros o tendrán una multa y, seguido de eso, 36 horas de arresto. De igual forma, YO demandé en Brasil a un "influencer" también porque allá la difamación sí es un delito penal. No es un tema de dinero, es un tema de respeto y vamos a llevarlo hasta las últimas consecuencias. Seguro ahora van a alegar libertad de expresión. Bueno, pues su libertad termina donde empieza mi derecho.

Caminamos de la mano de Dios y la Virgen felices, reales y agradecidos. Abrazos a los fans de Maite, muy buenas tardes a tod@s.