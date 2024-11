Silvia Pinal recordó en su autobiografía “Esta Soy Yo” los celos y violencia que vivió durante su relación con Enrique Guzmán. ¿Qué pasó? Conoce la historia en este video de Página 18. Silvia Pinal y Enrique Guzmán estuvieron juntos en una relación durante finales de la década de los 60 y principios de los 70. En su libro, Pinal recordó la primera infidelidad de la que se enteró de su pareja. “Enrique estaba en una temporada de teatro en el DF, así que un día, sin previo aviso, me presenté y abrí la puerta del camerino. Los encontré sentados, muy juntos, tomados de la mano; y aquel, muy cínico, se levantó y me dijo: “¿Qué quieres?” “Vine a verte porque…” No me dejó terminar y me sacó de ahí”, escribió la actriz. A principios de los 70, Guzmán empezó a celar a Pinal. “Fui yo quien encontré en el teatro a Enrique con otra mujer; sin embargo, él, de la noche a la mañana, empezó a celarme… Te juro que no había motivos para ello, no podía retrasarme en llegar a la casa después del trabajo porque se ponía furioso. Al principio era esporádico y nunca imaginé que tuviera la magnitud que después alcanzó”, mencionó en su libro. Silvia Pinal recordó que la hermana de un conocido y Enrique Gumán tuvieron un romance en su casa. “Dejaba a sus niños jugando con los míos y se subía al cuarto que había hecho Enrique como su estudio”, escribió. “¡Todos lo sabían menos yo! … Enrique cada vez estaba más raro, su cambio de humor y estado de ánimo eran inexplicables. Los celos seguían aumentando, las discusiones verbales eran cada vez más violentas y, sin saber ni cómo, llegó el primer golpe. Violencia física: primero un empujón, un jalón, luego un manazo; la primera bofet4d4, la primera golp1za”, recordó Silvia Pinal. Por su parte, en mayo de 2018, Enrique Guzmán reconoció por primera vez que había golpeado a su exesposa Silvia Pinal en una ocasión: “¡Yo no le he faltado al respeto a ninguna señora, ¡Jamás!, menos esa noche a la señora. Seguramente se me hará fama de 'golpeador', después de 50 años lo tendré que aceptar”, dijo de acuerdo a una nota de Univisión 2. “¿Y los (maltratos) de ella a mí!? ¿A poco creen que se quedó tan tranquila? Dos pistoleros del (entonces) secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, se encargaron de pasearme por la ciudad no para ac4rici4rme precisamente”, escribió Guzmán en su cuenta de Twitter, de acuerdo a la nota referenciada de Univisión. #silviapinal #televisa #booktokespañol #lectorestiktok #librosen60seg