La diva de México Silvia Pinal continúa recluida en un centro asistencial tras ser internada el pasado fin de semana por una infección en las vías urinarias. Aunque de momento se encuentra fuera de peligro una nueva bacteria compromete su salud y la mantendrá bajo cuidado médico.

Declaraciones recientes de su hija Sylvia Pasquel actualizaron el estatus de su madre, que estará bajo observación por varios dias más mientras recibe antibióticos especiales para combatir la bacteria.

"Con esta nueva bacteria lo que se decidió es que nos vamos a quedar un día más porque se le va a dar un antibiótico nuevo nosotros no tenemos en la casa estos aparatos tan sofisticados como para estar monitoreándola (…) Ella está estable, está muy animosa, hemos estado platicando con ella, le hemos estado enseñando fotos, riéndonos, ella está bien, lo que pasa es que no la vamos a sacar hasta que esté en perfecto estado de salud", señaló Sylvia.

La decisión de preservar la salud de Silvia tiene lógica, teniendo en cuenta que la actriz cuenta con una edad avanzada de 93 años y las infecciones y bacterias a esta edad son altamente peligrosas para la salud.

De igual manera Sylvia explicó que otro de los problemas que sufre su progenitora es de escaras debido al poco movimiento del con el que cuenta durante su estancia en la silla de ruedas o en la cama.

Además, dijo que deben tener cuidado con el alimento por sonda que recibe para evitar que entre líquido a los pulmones.

"La prueba de que mi mami está bien es que la ves y tiene una piel hermosa. Es algo con lo que tenemos que seguir luchando", añadió Sylvia ante las cámaras de los medios presentes.

Por último Sylvia pidió oraciones para su madre y también exigió que eviten los rumores de que existe una mala relación de parte de los integrantes de su familia con su madre.

Aclaró que aunque hayan sido solo Alejandra Guzmán y ella las que hayan hablado públicamente del padecimiento de su madre eso no quiere decir que otra parte de la familia no esté pendiente de su salud.

Señaló también que Frida Sofía no se encuentra en el hospital, cortando de raíz los rumores que daban por hecho la visita de la nieta de Silvia.

"El que no nos vean nos significa que no estemos (…) Si estuviera (Frida) ustedes ya se hubieran enterados, no es una figura fácil de que no se den cuenta. Los que hemos venido aquí estamos, los que no han venido, pues no han venido", cerró.

El estado de salud de Silvia Pinal mantiene expectante a todo México, esperando que una de las actrices más grandes del cine y la televisión mexicana pueda recuperarse y volver a su hogar en los Jardines de Pedregal.