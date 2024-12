Ver en inglés

Camila Cabello dejó Fifth Harmony hace ocho años, y el tiempo está comenzando a sanar esas heridas.

En su última aparición en una revista, Cabello habla sobre su decisión de dejar el grupo y cómo ha trabajado para superar algunos de los malos sentimientos con Normani.

"No sé si estaba lidiando con más cosas de las que un adolescente normal debería, porque es difícil decir qué es normal, seas famoso o no", dijo a Nylon. "Mi barómetro no era funcional. Era más de lo que una persona debería soportar [en esa situación]. Creo que la resolución de conflictos es muy importante, especialmente cuando se trata de un grupo. Esas son habilidades que no tienes cuando tienes 16 años. ¿Cómo lidias con ser excluido? ¿Cómo lidias con los celos? ¿Cómo enfrentas estas cosas sin lastimarte a ti mismo o a otras personas?"

A pesar de la decisión abrupta de dejar Fifth Harmony y los sentimientos negativos que esto pudo causar en las otras integrantes del grupo, Cabello compartió que está superando algunos de ellos con Normani.

En la entrevista, mencionó que un encuentro en la Paris Fashion Week en septiembre les permitió hablar nuevamente.

"Recuerdo momentos en los que simplemente nos reíamos tanto", dijo Cabello. "Con distancia, podemos regresar y conectar con eso. Las últimas veces que la he visto, digo algo y ella se ríe mucho. No se siente como si fuéramos extrañas. Estamos volviendo a los tiempos en los que éramos muy cercanas", agregó.

En el pasado, Cabello fue acusada de usar lenguaje racista. CBS reportó que en su cuenta de Tumblr había memes que perpetuaban estereotipos sobre personas negras y asiáticas. Otras publicaciones incluían la palabra con "n".

Desde entonces, Cabello se disculpó diciendo: "Cuando era más joven, usé un lenguaje del que me siento profundamente avergonzada y lamentaré por siempre. Estaba sin educación y era ignorante, y una vez que entendí la historia, el peso y el verdadero significado detrás de este lenguaje horrible y doloroso, me sentí profundamente avergonzada de haberlo usado. Me disculpé entonces y me disculpo de nuevo ahora".

I’m sorry from the bottom of my heart. pic.twitter.com/iZrnUawUAb — camila (@Camila_Cabello) December 18, 2019

Normani habló sobre los incidentes en una entrevista con Rolling Stone.

"Quiero ser muy clara sobre lo que voy a decir sobre este tema incómodo y pensé que sería mejor escribir mis pensamientos para evitar ser malinterpretada, como me ha pasado en el pasado. Me costó hablar de esto porque no quería que fuera parte de mi narrativa, pero soy una mujer negra, que forma parte de una generación entera con una historia similar", comenzó.

"Enfrento ataques sin sentido todos los días, al igual que el resto de mi comunidad. Esto representa un día en nuestra vida. He soportado la discriminación mucho antes de poder comprender exactamente lo que estaba pasando. El odio directo y subliminal ha sido dirigido hacia mí durante muchos años únicamente por el color de mi piel. Sería deshonesto si dijera que este escenario en particular no me hirió. Fue devastador que esto viniera de un lugar que se suponía era un refugio seguro y una hermandad, porque sabía que si las cosas fueran al revés, yo las habría defendido en un solo instante. Le tomó días reconocer lo que estaba enfrentando en línea y luego años asumir la responsabilidad por los tweets ofensivos que recientemente resurgieron. Ya sea que fuera su intención o no, esto me hizo sentir como si fuera secundaria a la relación que tenía con sus fans", añadió.

"No quiero decir que esta situación me deja sin esperanza porque creo que todos merecen la oportunidad de crecer personalmente", continuó Normani. "Realmente espero que se haya aprendido una lección importante en esto. Espero que haya un entendimiento genuino de por qué esto fue absolutamente inaceptable".

En otro punto de la entrevista, Cabello habló sobre los conceptos erróneos que la gente tenía sobre su álbum más reciente, C,XOXO.

"Dije algo como 'elementos de hyperpop' [en algún lugar], odio haber dicho eso, porque la gente se quedó con eso antes de que el álbum saliera", compartió Cabello.

Señaló una canción en particular del disco que se aleja del sonido hyperpop como ejemplo de que las personas no escucharon el álbum.

"'Twentysomethings' es literalmente una canción de guitarra sobre una ruptura en Nueva York. Puedo decir que las personas que dijeron esto ni siquiera estaban escuchando la música. No hicieron la tarea. No escucharon", bromeó.

"Este fue un ciclo de álbum muy difícil para mí. Fue realmente desafiante desde el punto de vista de la audiencia. Escribí todo este álbum, y la gente está cuestionando mi autenticidad. Es algo como un viaje extraño. Como, esto salió de mis entrañas", continuó Cabello.

C,XOXO polarizó a la audiencia tras su lanzamiento. El álbum recibió críticas mixtas en general y se convirtió en su primer esfuerzo en solitario en no alcanzar el top 10 en la lista Billboard 200. Una edición de lujo fue lanzada en agosto, obteniendo resultados medianos también.

Texto original de Music Times