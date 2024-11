La cantante y actriz está más que orgullosa de su hombre, Benny Blanco.

La intérprete de 'Wolves' publicó en su Instagram Stories un saludo a Blanco y compartió lo mucho que lo aprecia y adora después de que consiguiera un lugar en la lista de la edición de People del "Hombre vivo más sexy". Aunque al final de cuentas el título se lo llevó el actor John Krasinski.

"No solo me amas incondicionalmente... Siempre me traes mi pizza mexicana de Taco Bell", escribió en una foto de Blanco en el número.

Blanco aparece en la imagen tumbado en una mesa, con traje negro y sin zapatos, mientras abre una bandeja de plata con comida.

En otra publicación de su Instagram Stories, Gómez siguió halagando a Blanco. Esta vez, compartió una cita romántica que parecía estar dirigida a su novio productor musical."Todavía no he descubierto cómo sentarme frente a ti/ y no estar locamente enamorada de todo lo que haces", decía.

El honor se reveló el 12 de noviembre en The Late Show with Stephen Colbert y se lo adjudicó el famoso Jim Halpert de 'The Office".

Durante su entrevista con People para el número, Blanco compartió algunos consejos para que los hombres mantengan a su pareja interesada en ellos.

Cómo mantener a tu pareja interesada

"Incluso si eres terrible cocinando, [a tu pareja] le gustará porque tú lo hiciste. Pregúntale a tu pareja qué quiere comer. No intentes cocinarle lo que tú quieres comer. Si no sabes cocinar, aprende", sugirió.

Blanco también afirmó que es importante decirle a tu pareja lo guapa que es y subrayó la importancia de la caballerosidad. Cuando se trata de sex-appeal, Blanco afirma que la forma de vestir tiene mucho que ver. Compartió algunos de sus consejos para lucir lo mejor posible.

"A mí me gusta mucho llevar ropa vintage. Hay gente a la que le sienta bien la ropa nueva. Encuentra tu estilo y lúcelo. No intentes ser otra persona", dijo a la publicación.

A pesar de la franqueza de su entrevista y de su aparición en la revista, su inclusión en la lista no estuvo exenta de críticas y algunas personas acudieron a las redes sociales para compartir su decepción por haber estado en la lista.

"Selena pagó por esto", afirmó una persona.

selena paid for this 😭😭😭 — 𝕊𝕙𝕣𝕖𝕪 (@iambelcalisb) November 11, 2024

"Hombre, la verdad es que este año no hemos tenido ni un respiro", compartió otro usuario X.