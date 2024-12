La icónica cantautora Jenni Rivera siempre se caracterizó por ser una mujer de familia, sin embargo, tras su partida hace 12 años, los suyos no están en los mejores términos.

Tras distintas situaciones que los diferentes miembros de la familia Rivera han tenido que enfrentar a lo largo de los años, los lazos se han ido debilitando y causando rupturas que, a la fecha, parecen irreparables.

Desde la muerte de La Diva de la Banda, su familia se ha encontrado en un campo de batallas legales entre ellos mismos, teniendo como detonante la imagen de la icónica cantante. Todo esto comenzó cuando los hijos de la cantante, Jacqie, Johnny, Jenicka y Mikey, presentaron una demanda en 2023 contra su abuelo, Pedro Rivera, y sus empresas Cintas Acuario y Ayana Musical.

De acuerdo con las acusaciones, los hijos de la cantante señalaban que tanto su abuelo, como sus tíos, Juan y Rosie Rivera, estaban explotando la imagen de Jenni para conseguir beneficios económicos. Asimismo, mencionaron que los involucrados habían sido responsables de cometer irregularidades con la herencia de la cantante.

En aquella ocasión, Johnny mencionó que su abuelo y tíos se apropiaron de las regalías que aún generaban los productos de Jenni, asegurando que ellos provocaban esa sensación que las ganancias "eran más de ellos que de nosotros".

Frente a esta situación, Juan Rivera, su tío y uno de los demandados en el caso, inició un proceso legal contra sus sobrinos bajo el cargo de explotación ilícita. De acuerdo con lo explicado por el hermano de la fallecida artista, sus sobrino habrían producido un álbum con imágenes y canciones propiedad de la empresa de su padre, la cual no habría dado consentimiento para su uso.

"No cabe duda que 100% de los que era dueña le pertenece a mis sobrinos, eso es de ellos, pero no porque Jenni, mi hermana, era la voz o la arista en un disco quiere decir que le pertenezca a ella 100%. Mi papá es dueño de lo que él grabó", detalló Juan en defensa de su padre.

En esta nueva demanda hecha por sus tíos y abuelos, no solo estarían incluidos los cuatro hijos de la cantante que iniciaron el proceso, sino también Chiquis, quien anteriormente no había sido parte ya que no está contemplada en la herencia de la cantante. Sin embargo, fue tomada en cuenta en este proceso acusándola de también explotar la imagen de su madre por medio de la música.

Este conflicto desencadenó una nueva demanda, en esta ocasión impuesta por la misma Chiquis, quien exigía ser reconocida como co-autora de la canción 'Abeja Reina' y recibir el 25% de las regalías que le corresponden. Asimismo, la demanda señala a Juan de haberla difamado asegurando que la artista habría plagiado la canción.

Finalmente, en octubre de este año, Pedro Rivera anunció que había ganado la demanda contra sus nietos. Esto se debió a que 11 de los pedidos de la demanda fueron desestimados por un juez, ocasionando que de los 3 millones que reclamaba Jacqie para 'Jenni Rivera Enterprises', la empresa de su madre, solo reciba alrededor de 3 mil dólares.

Estos roces han llevado a que la familia de Jenni se distanciara de forma contundente, creando una barrera, especialmente entre los hijos de la cantante con sus abuelos y tíos. Sin embargo, no todos los hermanos de la cantante mantienen relaciones complicadas con sus sobrinos.

A pesar de ello, Lupillo Rivera y sus hermanos, Gustavo y Pedro Jr. se han quedado al margen de la situación, conservando una buena relación con sus sobrinos a pesar del caos que rodea a su familia. Prueba de ello es la reciente colaboración entre Lupillo y su sobrina Jacqie, la cual es un homenaje a Jenni.

Por su parte, Lupillo, hermano menor de la Diva de la Banda, también tiene sus propios roces con su hermano Juan. Su relación se ha caracterizado por la distancia y los descontentos, los cuales, según cuenta Juan, han sido provocados por las humillaciones que ha hecho su hermano mayor no solo hacia él, sino también hacia su familia durante el cumpleaños de su esposa Brenda en 2020.

Este pleito llegó hasta redes sociales, donde 2 años después de los enfrentamientos, Juan le dedicaría una carta abierta a su hermano para expresar lo que sentía. Si bien explica tener sentimientos encontrados, asegura que su relación ya no es la misma y que difícilmente volverá a serlo.

"¿Le guardo rencor? No sé, hay veces que digo que no y hay veces que creo que sí...Cómo cambian las cosas, antes, sin pensarlo, hubiese entregado mi vida defendiendo a mi hermano, MI SANGRE. Es feo saber que ya no te sientes así por alguien. Es feo pensar que ya no sabes si hay más amor o coraje", expresó el hermano menor de Jenni.

Sus sentimientos fueron compartidos por su hermana Rosie, quien dijo entenderlo y admirarlo por poner en evidencia sus sentimientos. Del mismo modo, aseguró que Juan le dio "todo a esta relación y por eso te admiro y respeto. Amo a Lupe siempre. Gracias por tu valentía al hacer esto. Estoy feliz de que la gente pueda ver tu corazón".

Sin embargo, Rosie también ha sido la protagonista de otros escándalos y peleas que la involucran a ella y a Chiquis, la hija mayor de Jenni. Entre uno de las situaciones en las que se han visto envueltas fue cuando la hija de la Diva de la Banda acusó a su tía de pedir dinero a cambio de dejar el mando de la empresa 'Jenni Rivera Enterprises', de la cual ahora Jacqie se hace cargo.

En aquella ocasión, Johnny pidió que se hiciera una auditoría de la empresa para monitorear los gastos durante la gestión de Rosie. Este escenario no solo causó furor en su tía, sino también en su abuela Rosa Rivera, quien arremetió contra su nieto diciendo que él no podía cuidar el dinero y que solo estaba interesado en gastarlo. Además, la madre de Jenni también ha dicho que sus nietos menores no son personas trabajadoras.

Ante esta situación, Chiquis salió a la defensa de sus hermanos asegurando que sus familiares "no saben lo que hacemos, no saben de nuestra vida. Qué triste, porque son nuestra colmena, pero que Dios me los bendiga". Además, aprovechó a mencionar alguno de los proyectos que sus hermanos Johnny y Jenicka tenían en desarrollo.

"Johnny es un muchacho que la verdad es muy inteligente y se está enfocando en su música, él está escribiendo su música, sabe mucho de tocar, de los tonos, muchas cosas y Jenicka es una fregona, ella hace sus videos solita, ella edita todo, tiene su podcast, tiene su propio negocio", explicó Chiquis.

Pero los roces entre Chiquis y Rosie no terminaron allí. En su programa 'Chiquis sin filtro', la cantante explicó que los problemas con su tía siempre han estado presentes. De este modo cuenta que Rosie al tener únicamente a Jenni como hermana "quería toda su atención", situación que cambió cuando ella nació.

"A través de los años me he dado cuenta que Rosie tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo. Yo le decía a Rosie, ella era como la persona en medio, 'quiero hablar con mi mamá'. (Rosie me respondía) 'Tu mamá no está lista'", expresó Chiquis sobre la relación con su tía.

Cabe destacar que tanto Rosie como Chiquis y Jacqie enfrentaron un proceso legal contra Trinidad 'Trino' Marín, padre de las dos hijas de Jenni. Durante el juicio, Trino fue hallado culpable de abuso sexual contra las tres.

Sin embargo, la posibilidad de que pudiera salir de prisión ha generado nuevos problemas, Mientras Chiquis ha dicho abiertamente que ha personado a su padre y está convencida de su cambio, Rosie se ha mostrado molesta e inconforme con la posibilidad de una salida anticipada de Trino.

Como si todo esto fuera poco, el drama familiar también se hizo presente en abril de este 2024, cuando fue develada la estrella de Jenni en el paseo de la fama. A tan importante evento solo asistieron los hijos de la emblemática cantante, su madre Rosa, quien de desmoronó llena de lágrimas y Lupillo, quien no se detuvo a consolar a su madre.

Al finalizar la ceremonia, los hijos de Jenni ofrecieron una fiesta para algunos amigos cercanos y fanáticos, mientras que Doña Rosa celebró de forma privada en casa acompañada de algunos familiares cercanos.

Sin duda alguna, la situación actual de la familia de la Diva de la Banda está por lejos de ser ideal, hecho que causa desconcierto al tener en cuanta lo vital que fue la familia para Jenni a lo largo de su vida y carrera.