Una de las figuras más fuertes en el mundo de los realities es sin duda Chiquis, quien ha demostrado que no tiene miedo a ser vista tal y cómo es. Aunque sus programas anteriores a abierto las puertas de su hogar e intimidad, su próximo proyecto es muy diferente a lo que la artista tiene acostumbrado al público, ofreciendo una producción llena de sabores.

De este modo, la famosa cantante y celebridad del internet le da la bienvenida a una nueva serie titulada 'Foodie on the Go', la cual seguirá a Chiquis en largos viajes por carretera para probar distintos destinos gastronómicos de lo más variado. Desde grandes restaurantes, hasta puestos callejeros que han ganado fama en sus comunidades, llevando a la artista en un viaje gastronómico único.

Además de ser la protagonista y conductora de este nuevo show, Chiquis también es la productora ejecutiva por medio de su compañía Busy Bee Productions. Ante este nuevo proyecto, la artista y empresaria se ha mostrado notablemente emocionada por llevar historias nuevas y frescas de las personas que están detrás de platillos deliciosos.

"Quiero que la gente conozca la historia de quién está cocinando la comida y por qué. Es una de mis partes favoritas del show: inspirarme con la comida, la cultura, el crujido, el picante, y conocer a los dueños y al personal. Me encanta conectar con la cultura a través de los platos y las personas que los preparan y sirven", expresó la artista sobre su nuevo show.

Hasta la fecha no se conocen mayores detalles sobre su estreno, sin embargo, se sabe que se tratará de una serie limitada conformada por seis capítulos, los cuales contarán con una duración de 30 minutos cada uno. Además, y según lo dicho por LatiNation Media, la empresa a cargo del programa, se estima que la serie se estrene en los primeros tres meses del 2025.

Chiquis y los realities

Aunque este proyecto muestra una faceta completamente diferente a la que se había visto de la artista, está muy lejos de ser el primer reality show de su carrera. Chiquis se estrenó frente a las cámaras de los programas de telerealidad con el show 'I Love Jenni' en 2011, programa seguía la vida y dinámica familiar de su madre la cantante Jenni Rivera.

Un año después, en 2012, se convertiría en la protagonista de su propio show titulado 'Chiquis 'n Control', donde la artista muestra su vida de soltera mientras explora Los Ángeles y lucha por abrirse camino mientras trata de abrir su propio salón de belleza. Desde entonces, la hija mayor de Jenni mostró un carisma como ninguno, logrando conquistar algunos corazones.

Para 2016 volvería a ser parte de un nuevo reality familiar. 'The Riveras' seguía a Chiquis y sus hermanos luego de la pérdida de su madre y cómo continuaban sus vidas luego de tal acontecimiento.

En 2021 estrenó 'Lo mejor de ti con Chiquis', un programa basado en las transformaciones físicas y emocionales de distintas personas. En él, la artistas nominada al Grammy, con la ayuda de algunos expertos, buscaban cambiar la vida de las personas, dándoles un giro de 180 grados para transformarlos de forma externa como interna.

Sin embargo, su proyecto más personal llegaría en 2024 con el estreno 'Chiquis sin filtro', una producción de Vix que mostró a la artista de una forma íntima como nunca antes se había visto. En él, Chiquis habla sobre temas personales como el amor, los retos e incluso las situaciones familiares difíciles como la de su padre Trino Marín.

Con esta nueva apuesta de 'Foodie on the Go', Chiquis busca diversificarse y seguir demostrando esa capacidad de reinventarse y mantenerse siempre a la expectativa de nuevos retos.