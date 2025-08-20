Las fotos publicadas por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que muestran los momentos en los que Julio César Chávez Jr. fue deportado a México, han causado conmoción en las redes sociales, donde los comentarios cada vez más intensos han creado una gran confrontación.

El hijo mayor del legendario boxeador mexicano Julio César Chávez fue detenido en su casa en Studio City, California, el 2 de julio, después de que ICE determinara que Chávez Jr. había hecho declaraciones fraudulentas durante sus trámites de inmigración.

El también boxeador tenía una residencia gracias a su matrimonio con Frida Muñoz, quien es ciudadana estadounidense y madre de sus dos hijos. Cuando la conoció

Además, Chávez fue señalado por supuesta relación con narcotraficantes mexicanos.

"Este afiliado al Cártel de Sinaloa con una orden de arresto activa por tráfico de armas, municiones y explosivos fue detenido por ICE. Es impactante que la administración anterior identificara a este criminal extranjero ilegal como una amenaza a la seguridad pública, pero eligiera no priorizar su deportación y le permitiera salir y volver a entrar a nuestro país. Bajo el presidente Trump, nadie está por encima de la ley, incluidos atletas de fama mundial. Nuestro mensaje a cualquier afiliado de carteles en EE. UU. es claro: los encontraremos y enfrentarán consecuencias. Los días de violencia de carteles sin control han terminado", indicó al anunciar su detención la subsecretaria de Seguridad Nacional Tricia McLaughlin.

Después de pasar más de mes y medio bajo custodia de ICE en una cárcel en Texas, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo procesaron para una deportación acelerada ("expedited removal"), debido a su condición de inmigrante indocumentado y al incumplimiento de las normas migratorias.

El hombre de 39 años fue deportado a México el 18 de agosto, donde tiene cargos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos.

Este fue el momento en el que llegó a su país, esposado de pies y manos y resguardado por cuatro agentes de seguridad con las caras tapadas, presuntamente por su seguridad.

"El Departamento de Seguridad Nacional deportó a Julio César Chávez Jr. a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos conforme a la justicia de su país. Esta acción refleja la sólida cooperación entre nuestros gobiernos, demostrando que la colaboración ofrece resultados y fortalece la seguridad de ambas naciones", escribió el embajador en el texto que acompaña la foto.

@DHSgov deported Julio César Chávez Jr. to Mexican authorities to face charges under his country’s justice system. This action reflects the strong cooperation between our governments, showing that collaboration delivers results and advances the security of both nations. pic.twitter.com/25GuBv0axz — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 19, 2025

Según autoridades mexicanas, Chávez fue recluido el martes en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.