Mientras las autoridades del estado mexicano de Jalisco investigan el asesinato de Ernesto Barajas, en un estacionamiento en la localidad de Zapopan, los fans de Enigma Norteño se han dedicado a recordar los temas que hicieron a la banda, una de las más exitosas de la música regional mexicana. Muchos de ellos, narcocorridos con los líderes del Cartel de Sinaloa como protagonistas.

Según trascendió en la prensa mexicana, Barajas había recibido amenazas de muerte anteriormente, lo que le había instado a mudarse de su natal Culiacán, Sinaloa, a la más populosa ciudad de Guadalajara, donde llevaba una vida más discreta.

Aunque no se conoce qué hacía Barajas en el lugar, se sabe que se trataba de un estacionamiento a largo plazo, donde se pueden dejar los vehículos por semanas o meses. Además del artista, en el ataque también murió un joven de menos de 25 años y una chica de 18 años resultó herida.

El cantante Ernesto Barajas, de Enigma Norteño, perdió la vida en un ataque armado en Zapopan. Otro hombre murió y una mujer resultó herida. La Fiscalía de Jalisco investiga.#Noticias #News #México #ErnestoBarajas #EnigmaNorteño #Jalisco pic.twitter.com/608nPpDPnA — Al Ritmo de MIAMI News (@AlRitmodeMiami) August 20, 2025

Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco apuntan a una operación del crimen organizado. Barajas, quien convirtió a Enigma Norteño en una fuerza musical desde su fundación en 2004, era conocido por sus narcocorridos. Entre ellos se destacan También me llamo Ismael, El señor Iván y Los lujos del R.

Su canción 'El Chapo Guzmán' se centra en la figura del conocido líder del cártel de Sinaloa.

En su podcast, Barajas había contado como muchos de estos temas habían sido hechos a pedido de los propios narcotraficantes.

En una entrevista con el programa 'Sientese Quién Pueda' de la cadena Univision en Estados Unidos, Barajas regresó a los inicios de la agrupación y contó cómo comenzaron a escribir corridos dedicados a ciertos personajes destacados del crimen organizado en México.

"Todo comenzó cuando por ejemplo estábamos en una boda de alguien y nos decían, este también quiere su propia canción", recordó Barajas, quien es también el productor de Enigma Norteño y el creador de muchos de sus temas. Aunque no detalló quiénes estaban en esas fiestas, un paseo por las canciones de la agrupación deja claro a quiénes están dedicadas.

"Una vez que termino el corrido, lo mando y si ellos aseguran que está bien, se graba y se distribuye. No debería haber algún problema porque ya tiene autorización y te lo están pidiendo" había declarado en una entrevista en 2022 con The Independent en español. En ese entonces, declaró que cobraba 25 mil dólares por canción, pero la cifra se ha más que duplicado.

Durante su conversación con Univision, Barajas reveló que la cantidad ahora ha subido a 60 mil dólares. ¡Muy por encima de la inflación!

Las amenazas contra la vida de Ernesto Barajas

Debido al contenido de sus letras, Enigma Norteño había enfrentado censura en diversas plataformas y restricciones en presentaciones en vivo. En algunas ocasiones, las autoridades prohibieron la interpretación de narcocorridos en eventos públicos, argumentando que promueven la violencia y el crimen. La banda había expresado que se sienten mal cuando sus admiradores les piden que canten sus narcocorridos y no pueden hacerlo debido a estas restricciones.

Además, vivieron sustos por amenazas de muerte en su contra si se presentan en algún lugar específico, que han aparecido en diferentes partes de México, aunque Barajas vivía con practicidad: "Simplemente suspendemos".

Tristemente, esta vez las amenazas se hicieron realidad.