Tras la deportación de Estados Unidos a México y posterior encarcelamiento en una prisión en Hermosillo, Sonora, de Julio César Chávez Jr., su hijastra Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín "El Chapo" Guzmán, pareció manifestarse en sus redes sociales sobre la complicada situación que vive su familia.

La joven de 19 años es producto del matrimonio de Édgar Guzmán, el asesinado hijo mayor del narcotraficante, con Frida Muñoz, la actual esposa de Chávez Jr. Frida Guzmán no tenía ni tres años cuando su papá fue acribillado en México.

Su madre y su padrastro se casaron en 2018 y durante su tumultuoso matrimonio crearon una familia, con dos hijos más, quienes actualmente sufren por la detención del boxeador mexicano.

Mientras que ni su esposa Frida Muñoz, ni su padre Julio César Chávez, se han pronunciado sobre la deportación de Chávez Jr., su hijastra publicó dos citas de la Biblia en su Instagram Stories, con las que pareció expresar su sentir.

El primero, instando a la esperanza, pareció dedicado a Chávez Jr. quien, tras pasar casi mes y medio en un centro de detención de ICE en Texas, fue deportado el lunes a México e internado formalmente este martes en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 11, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Se trata del versículo 9:23 del Evangelio según San Marcos, que dice:

"JESÚS dice si puedes creer, al que cree todo es posible".

El segundo mensaje fue también un versículo de la Biblia, con una captura de pantalla de una cuenta de TikTok y se interpretó como un intento por darle fuerza a su madre.

"PROVERBIOS 16: 9

Deja de pensar demasiado, si es la voluntad de Dios, sucederá y nada lo detendrá.

Si no es así Dios tiene un plan mejor.

Ten paz sabiendo esto".

Aunque la familia Chávez esperaba que Julio César Chávez Jr., de 39 años,pudiera ser excarcelado de inmediato, para responder a su proceso en libertad, las autoridades mexicanas decidieron postergar la audiencia para el sábado 23 de agosto, por lo que permanece preso.

El boxeador enfrenta cargos relacionados con delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos. Las acusaciones tienen que ver con la supuesta relación que tendría Chávez Jr con elementos del Cartel de Sinaloa.